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İstanbul’da ‘Batı Nil Virüsü’ alarmı… Hangi ilçeler tehlike altında!

İstanbul’da ‘Batı Nil Virüsü’ alarmı… Hangi ilçeler tehlike altında!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Kasım 2024 - 16:18

İstanbul’da Batı Nil Virüsü vakaları yeniden yükselişe geçti. Sivrisineklerle yayılan bu enfeksiyon en çok hangi semtlerde etkili?

Türkiye’de ilk olarak 2010 yılında tespit edilen Batı Nil Virüsü, İstanbul’da yeniden gündemde. Sağlık Bakanlığı’nın Ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre, bu yıl altı kişide virüs tespit edildi. Ancak uzmanlar sahadan gelen bilgilere dayanarak 2024’te Türkiye genelinde çok sayıda vakanın olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı, sağlık meslek örgütleri ve uzmanlar, sivrisineklerle yayılan virüse karşı vatandaşları uyararak, gerekli önlemlerin alınmasını öneriyor.

HANGİ İLÇELERDE YAYGINLAŞIYOR!

Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül’e göre, 2024 yılında İstanbul’da yüzlerce vaka kaydedildi. Prof. Dr. Ergönül, “Avrupa Yakası’ndaki Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi ilçelerde sivrisineklerin yoğun olduğu göl ve gölet çevresinde vaka sayısı artış gösteriyor” dedi.

İstanbul dışındaki vakaların ise EdirneKırklareliBursaAdanaOsmaniye ve Antakya gibi şehirlerde de görüldüğü belirtiliyor.

Uzmanlara göre, virüsün sebep olduğu hastalık genellikle sonbahar bitiminde azalıyor. Ancak küresel iklim değişikliği nedeniyle bu süreç uzayabiliyor. Prof. Dr. Ergönül, “Eskiden Kasım ayına kadar süren sivrisinek dönemi, iklim değişikliği yüzünden artık daha uzun sürebiliyor” dedi. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise kliniklerinde Kasım ayında henüz vaka görülmediğini ancak yaz ve sonbahar aylarında sayının oldukça fazla olduğunu söyledi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Prof. Dr. Yavuz, sivrisineklerin evlere girmesini engellemek için sineklik takılması, sivrisinek yoğun bölgelerde uzun kollu giysiler giyilmesi ve sinek kovucu spreylerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı ise, su birikintilerinin kurutulması, vantilatör kullanımı ve kapalı alanlarda sineklerin uzak tutulması gibi önlemler öneriyor.

Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ergönül, “Geçmeyen yüksek ateş, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, kas zayıflığı gibi belirtiler hissedilirse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı” diyerek vatandaşları uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Batı Nil Virüsü, sivrisinek ısırıklarıyla bulaşıyor ve çoğu insanda belirti göstermiyor. Ancak virüs bulaşan kişilerin yüzde 20’sinde ateş, baş ağrısı, yorgunluk gibi belirtiler görülebiliyor. Hastalığın bir aşısı veya doğrudan tedavisi bulunmadığından, özellikle risk grubundaki kişilerin dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

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