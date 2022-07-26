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Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu

Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu
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26 Temmuz 2022 - 12:01

Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu

Yaz tatili ne zaman bitiyor Okullar ne zaman açılacak MEB duyurdu

Okulların açılış tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre okulların tatil tarihleri belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 17 Haziran Cuma günü sona erdi. Şimdi gözler yeni eğitim öğretim döneminde. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklama yapıldı. Buna göre Okullar yeni eğitim öğretim döneminde 12 Eylül’de açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül’de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var.

Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

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