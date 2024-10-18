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Son dakika… İstanbul’da ders saatleri değişti

Son dakika… İstanbul’da ders saatleri değişti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 15:27

İstanbul Valiliği, MEB’in ‘Kış saati’ uygulaması genelgesine istinaden, 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini 40 dakikadan 35 dakikaya indirdi.

İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) genelgesine dayanarak, 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerinde değişiklik yaptı. Bu okullarda 40 dakikalık ders süreleri 35 dakikaya indirildi.

MEB’den valiliklere gönderilen ‘Kış saati’ genelgesinde, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları gerektiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm il valiliklerine gönderilen genelgede, mevcut ileri saat uygulamasının devam edeceği ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, ilk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere dikkat çekildi. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin valiliklere verildiği hatırlatıldı.

Genelgede, yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle “kış saati” düzenlemesi talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu belirtildi.

Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak, okullardaki ders saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

 

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