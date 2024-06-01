Son dakika…30 günlük süre doldu, Washington geri adım attı! ABD medyası bile yerden yere vurdu

ABD, İsrail’e, Gazze’deki insani durumu iyileştirmesi için verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından Tel Aviv yönetimine karşı bir politika değişikliği veya yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Hamas açıklamaya tepki göstererek Washington’ı 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının “ortağı” olmakla suçladı. ABD medyası ise Biden hükümetinin geri adımını sert sözlerle eleştirdi.
Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrailli mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyledi. Görüşmede Austin’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmanın önemini vurguladığını aktaran Ryder, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Ryder, İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişlerinin sağlanmasını talep eden ve Austin tarafından imzalanan mektupta belirtilen tedbirleri yerine getirmek için çabaladığını belirtti.Daha fazlasının yapılması gerektiğine dikkati çeken Ryder, “Ayağımızı gaz pedalından çekmeyeceğiz. İsrailli ortaklarımızla konuşmaya devam edeceğiz ve bir artış görmeye devam edeceğimizi umuyoruz.” dedi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Dahiye’deki Haret Hıreyk, Bi’rul Abd, Leyleki ve Gubeyri semtlerini vurdu.Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamaların ardından dumanlar yükselmeye başladı.NNA, İsrail’in hava saldırısında Haret Hıreyk’teki Dar el-Havra Tıp Merkezi’nin de hedef alındığını aktardı.
Washington’ın İsrail’e verdiği 30 günlük süre doldu, Gazze’deki insani kriz ‘dayanılamaz’ bir boyuta geldi ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ABD’nin insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı. Biden yönetiminin geri adımı Hamas ve insani yardım kuruluşlarının tepkisini çekerken ABD medyası da kendi hükümetini yerden yere vurdu.
Washington Post gazetesi ‘ABD’nin tehdidini geri çektiğini’ belirterek yardım grupları ve BM yetkililerinin İsrail’in ABD taleplerine büyük ölçüde uymadığını söylediğine dikkat çekti.
CNN International da insani yardım gruplarının bulgularına rağmen ABD’nin İsrail politikasını değiştirmeyeceğini duyurarak Gazze’deki durumu ‘kıyamet’ olarak yorumladı.