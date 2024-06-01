Son dakika…30 günlük süre doldu, Washington geri adım attı! ABD medyası bile yerden yere vurdu

Washington’ın İsrail’e verdiği 30 günlük süre doldu, Gazze’deki insani kriz ‘dayanılamaz’ bir boyuta geldi ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ABD’nin insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı. Biden yönetiminin geri adımı Hamas ve insani yardım kuruluşlarının tepkisini çekerken ABD medyası da kendi hükümetini yerden yere vurdu.



Washington Post gazetesi ‘ABD’nin tehdidini geri çektiğini’ belirterek yardım grupları ve BM yetkililerinin İsrail’in ABD taleplerine büyük ölçüde uymadığını söylediğine dikkat çekti.

CNN International da insani yardım gruplarının bulgularına rağmen ABD’nin İsrail politikasını değiştirmeyeceğini duyurarak Gazze’deki durumu ‘kıyamet’ olarak yorumladı.