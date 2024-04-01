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Reklamla teşvik etmişler… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yasadışı bahis bataklığında

Reklamla teşvik etmişler… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yasadışı bahis bataklığında
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Kasım 2024 - 10:40

Yıllık 50 milyar dolarlık bir pazara ulaşan yasadışı bahise yönelik soruşturma Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e uzandı. Daha önce Dilan-Engin Polat’la gündeme gelen yasadışı bahisle ilgili Erbil ve Ortaç dahil 16 kişi gözaltına alındı. 12 kişi tutuklandı. Erbil ve Ortaç’a ev hapsi verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Yasadışı Bahis Kanunu’na Muhalefet’ soruşturması kapsamında sosyal medya platformlarında yüksek takipçili bazı fenomenlerin ve ünlülerin de aralarında bulunduğu hesaplarda çevrimiçi yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonunda aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu şüpheliler hakkında “reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞZAMANLI OPERASYON

Dün düzenlenen eşzamanlı operasyonla şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden kendisini girişimci işinsanı olarak tanıtan İbrahim Yılmaz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sera Caner Sarıçam ve Esma Sözen, Rus uyruklu oyuncu Aleksander Menshikof, Aleyna Göreci, Doğukan Demirtaş, Emircan Çelik, Emirhan Karuç, F.E.N., Muhammed Sümertaş, Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüpheliler, Bilişim Suçları Bürosu’nda savcıya ifade verdi.

 

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