TÜRKİYE’DE AT YARIŞLARINDA VAR SİSTEMİ GELİYOR

At yarışlarında hakem kararlarını daha adil ve şeffaf bir hale getirmek amacıyla VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi hayata geçiriliyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, TJK TV ve TAY TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, Veliefendi Hipodromu’na kurulacak VAR odasıyla ilgili detayları paylaştı.

VAR SİSTEMİ İLE DAHA ŞEFFAF YARIŞLAR

Serdal Adalı, at yarışlarında sıkça karşılaşılan faul ve protesto gibi durumlarda daha sağlıklı kararlar alınabilmesi için VAR sistemini devreye sokacaklarını duyurdu. Sistem, özellikle yarış sırasında yaşanan tartışmalı pozisyonların detaylı incelenmesine olanak tanıyacak.

Veliefendi Hipodromu’nda kurulacak olan VAR odasında bir yabancı başkomiserin yanı sıra iki Türk hakem görev alacak. Adalı, bu sistemin Türkiye’deki at yarışlarına uluslararası bir boyut katacağını ve adalet duygusunu pekiştireceğini ifade etti.

SON KARAR YARIŞ KOMİSERLERİNDE

Adalı’nın açıklamalarına göre, VAR hakemleri, yarış sırasında meydana gelen faul veya itiraz (protesto) durumlarında görüş bildirerek Mahalli Yarış Komiserler Kurulu’na destek olacak. Ancak son karar, yine bu kurul tarafından verilecek. Bu uygulama, yarışların güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Yabancı başkomiserin görev yeri konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Yarışları Türkiye’den mi yoksa yurt dışından mı takip edeceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.

RİVA MODELİ VAR SİSTEMİ

TJK Başkanı, futbol dünyasındaki VAR sistemine benzer bir yapı kuracaklarını belirterek Riva’daki futbol VAR odasına gönderme yaptı. At yarışları için de benzer bir teknolojik altyapı hazırlanarak yarışların anlık olarak analiz edileceğini söyledi.

SPOR DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

VAR sisteminin at yarışlarına entegre edilmesi, spor dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırdı. Özellikle yarışlarda yaşanan protestoların daha objektif değerlendirilmesi ve hakem hatalarının en aza indirgenmesi bekleniyor.

At yarışlarında teknolojiye dayalı böyle bir adım atılması, sektördeki paydaşlar tarafından olumlu karşılanırken, sistemin nasıl işleyeceği ve sonuçları yakından takip edilecek.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr