Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

TÜRKİYE’DE AT YARIŞLARINDA VAR SİSTEMİ GELİYOR

TÜRKİYE’DE AT YARIŞLARINDA VAR SİSTEMİ GELİYOR
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
20 Kasım 2024 - 17:20

At yarışlarında hakem kararlarını daha adil ve şeffaf bir hale getirmek amacıyla VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi hayata geçiriliyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, TJK TV ve TAY TV ortak yayınında yaptığı açıklamada, Veliefendi Hipodromu’na kurulacak VAR odasıyla ilgili detayları paylaştı.

VAR SİSTEMİ İLE DAHA ŞEFFAF YARIŞLAR

Serdal Adalı, at yarışlarında sıkça karşılaşılan faul ve protesto gibi durumlarda daha sağlıklı kararlar alınabilmesi için VAR sistemini devreye sokacaklarını duyurdu. Sistem, özellikle yarış sırasında yaşanan tartışmalı pozisyonların detaylı incelenmesine olanak tanıyacak.

Veliefendi Hipodromu’nda kurulacak olan VAR odasında bir yabancı başkomiserin yanı sıra iki Türk hakem görev alacak. Adalı, bu sistemin Türkiye’deki at yarışlarına uluslararası bir boyut katacağını ve adalet duygusunu pekiştireceğini ifade etti.

SON KARAR YARIŞ KOMİSERLERİNDE

Adalı’nın açıklamalarına göre, VAR hakemleri, yarış sırasında meydana gelen faul veya itiraz (protesto) durumlarında görüş bildirerek Mahalli Yarış Komiserler Kurulu’na destek olacak. Ancak son karar, yine bu kurul tarafından verilecek. Bu uygulama, yarışların güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Yabancı başkomiserin görev yeri konusunda ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Yarışları Türkiye’den mi yoksa yurt dışından mı takip edeceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.

RİVA MODELİ VAR SİSTEMİ

TJK Başkanı, futbol dünyasındaki VAR sistemine benzer bir yapı kuracaklarını belirterek Riva’daki futbol VAR odasına gönderme yaptı. At yarışları için de benzer bir teknolojik altyapı hazırlanarak yarışların anlık olarak analiz edileceğini söyledi.

Futbol Camiasında Şok Gelişme: 19 Hakem ve Gözlemci Tahkim Kurulu’nu Mahkemeye VerdiFutbol Camiasında Şok Gelişme: 19 Hakem ve Gözlemci Tahkim Kurulu’nu Mahkemeye Verdi

SPOR DÜNYASINDA YANKI UYANDIRDI

VAR sisteminin at yarışlarına entegre edilmesi, spor dünyasında şimdiden büyük yankı uyandırdı. Özellikle yarışlarda yaşanan protestoların daha objektif değerlendirilmesi ve hakem hatalarının en aza indirgenmesi bekleniyor.

At yarışlarında teknolojiye dayalı böyle bir adım atılması, sektördeki paydaşlar tarafından olumlu karşılanırken, sistemin nasıl işleyeceği ve sonuçları yakından takip edilecek.

 

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Futbol Camiasında Şok Gelişme: 19 Hakem ve Gözlemci Tahkim Kurulu’nu Mahkemeye VerdiFutbol Camiasında Şok Gelişme: 19 Hakem ve Gözlemci Tahkim Kurulu’nu Mahkemeye Verdi
A MİLLİ TAKIM, KARADAĞ’A 3-1 YENİLDİ VE A LİGİ’NE ÇIKMA ŞANSINI PLAY-OFF’A BIRAKTIA MİLLİ TAKIM, KARADAĞ’A 3-1 YENİLDİ VE A LİGİ’NE ÇIKMA ŞANSINI PLAY-OFF’A BIRAKTI
AL NASSR, YOUSSEF EN-NESYRI’Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYORAL NASSR, YOUSSEF EN-NESYRI’Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR
Wanda Nara’nın estetiksiz hali olay oldu!Wanda Nara’nın estetiksiz hali olay oldu!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !