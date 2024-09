Yüzde 128 zamlandı: Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek?

Sonbahar aylarının gelmesiyle havalar serinlemeye, başta grip olmak üzere birçok hastalıklar görülmeye başladı. Grip aşısı eylül ayı itibariyle eczanelerde satılıyor. SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısını olmak isteyen vatandaşlar, eczaneden ücretini ödeyerek alabilecek.

Sonbahar aylarının gelmesiyle havalar serinlemeye, başta grip olmak üzere birçok hastalıklar görülmeye başladı. Grip aşısı eylül ayı itibariyle eczanelerde satılıyor. SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısını olmak isteyen vatandaşlar, eczaneden ücretini ödeyerek alabilecek.

GRİP AŞISINA YÜZDE 128 ZAM

Her yaşta ve cinsiyette görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan grip ile mücadelede en etkili yol grip aşısı olarak gösteriliyor. Grip aşısı 2023 yılında 245 liradan eczanelerde satılıyordu.

Sözcü’den Okan Çalık’ı haberine göre, 2024 yılı itibariyle grip aşısına 128 zam geldi. Grip aşısı fiyatı 560 lira olarak belirlenirken vatandaşlar eczanelerden temin edebilecek.

GRİP AŞISINI KİMLER ÜCRETSİZ YAPTIRABİLECEK?

SGK paylaştığı duyuru ile ücretsiz olarak grip yaptırabilecek kesimleri duyurdu.

Duyuruya göre grip aşısı bedelini hekimler tarafından reçete edilmesi halinde;

– 65 yaş üzeri kişilere

– Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalanlara

– Anne adaylarına (gebeliğinin 13. haftasından doğuma kadar geçen süre için)

– Belirli kronik hastalığı olan erişkin ve çocuklara ücretsiz yapılabilecek.

GRİP AŞISI KORUMA SÜRESİ 6 İLE 8 AY

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, gribin aşılanma ve antiviral ilaçlarla önlenebildiğine işaret ederek, “Hastanın en kötü günleri ilk 3-4 gündür. Ayrıca grip ilk 24 saat ile 72 saat arası bulaşıcı hale gelir. Bu yüzden kişiler, henüz hastalanmadan virüsü başkalarına bulaştırır” dedi.

Mevsimsel gribin Türkiye’de ve dünyada her yıl milyonlarca insanı etkilediğinin, çok sayıda hastane yatışlarına ve ölümlere neden olduğunun altını çizen Tüysüz, sözlerine şöyle devam etti:

“Hastalıktan korunmanın en iyi yolu grip aşısıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı, aşılanmanın önemini her yıl bir kez daha vurgulamaktadır. Pandemi olmasa bile gripten korunmanın tek yolu aşılanmadır. Grip virüsü sürekli değişime uğrayarak bir önceki yılda görülen virüsten farklılaşmaktadır. Bağışıklık sistemi virüsü tanımamasından dolayı her yıl milyonlarca kişi gribe yakalanmaktadır. Bu yüzden aşılar her yıl yenilenmekte, bir önceki yıl görünen 3-4 alt grup virüs aşıya eklenmektedir.

Grip aşıları güvenilir olmasına karşı yüzde 100 korunma sağlamaz. Ama kişinin pek çok grip tipine karşı bağışıklık geliştirmesini sağlar, hasta olma olasılığını düşürür. Aşılar her zaman yapılabilse bile aşılanmanın önerildiği zaman eylül ve ekim aylarıdır. Aşılanmadan iki hafta sonra kişi mevcut influenza virüsüne karşı bağışıklık kazanır. Aşıların etki süresi 6-8 ay arasındadır.”

Tüysüz, çocukların da grip aşısı olabildiğini belirterek, “Çocuklar 6 aydan sonra aşılanabilmektedir. 9 yaşa kadar 4 hafta arayla yılda iki doz aşı olmaları gerekmektedir. Yetişkinler için yılda tek doz aşı yeterlidir” diye konuştu.

ÖZELLİKLE KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

* 5 yaşından küçük çocuklar,

* 65 yaş ve üstü yetişkinler,

* Sağlık çalışanları,

* Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

* Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

* Astımı olanlar,

*Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil),

* Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

* Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı),

* Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

* Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),

* Böbrek hastalıkları,

* Karaciğer hastalıkları olanlar,

* Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar),

* Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,

* Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

* Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ?40)