Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yüzde 128 zamlandı: Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek?

Yüzde 128 zamlandı: Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
24 Eylül 2024 - 17:10

Grip aşısı fiyatları geçen seneye göre yüzde 128 zamlandı. SGK tarafından belirlenen riskli gruplar içerisinde yer almayan vatandaşların grip aşısı olmak için 560 lira ödemesi gerekecek. İşte ayrıntılar…

Sonbahar aylarının gelmesiyle havalar serinlemeye, başta grip olmak üzere birçok hastalıklar görülmeye başladı. Grip aşısı eylül ayı itibariyle eczanelerde satılıyor. SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısını olmak isteyen vatandaşlar, eczaneden ücretini ödeyerek alabilecek.

Sonbahar aylarının gelmesiyle havalar serinlemeye, başta grip olmak üzere birçok hastalıklar görülmeye başladı. Grip aşısı eylül ayı itibariyle eczanelerde satılıyor. SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısını olmak isteyen vatandaşlar, eczaneden ücretini ödeyerek alabilecek.

GRİP AŞISINA YÜZDE 128 ZAM

Her yaşta ve cinsiyette görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan grip ile mücadelede en etkili yol grip aşısı olarak gösteriliyor. Grip aşısı 2023 yılında 245 liradan eczanelerde satılıyordu.

Sözcü’den Okan Çalık’ı haberine göre, 2024 yılı itibariyle grip aşısına 128 zam geldi. Grip aşısı fiyatı 560 lira olarak belirlenirken vatandaşlar eczanelerden temin edebilecek.

GRİP AŞISINI KİMLER ÜCRETSİZ YAPTIRABİLECEK?

SGK paylaştığı duyuru ile ücretsiz olarak grip yaptırabilecek kesimleri duyurdu.

Duyuruya göre grip aşısı bedelini hekimler tarafından reçete edilmesi halinde;

– 65 yaş üzeri kişilere

– Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalanlara

– Anne adaylarına (gebeliğinin 13. haftasından doğuma kadar geçen süre için)

– Belirli kronik hastalığı olan erişkin ve çocuklara ücretsiz yapılabilecek.

GRİP AŞISI KORUMA SÜRESİ 6 İLE 8 AY

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Başkanı Şule Dilek Yağcı Tüysüz, gribin aşılanma ve antiviral ilaçlarla önlenebildiğine işaret ederek, “Hastanın en kötü günleri ilk 3-4 gündür. Ayrıca grip ilk 24 saat ile 72 saat arası bulaşıcı hale gelir. Bu yüzden kişiler, henüz hastalanmadan virüsü başkalarına bulaştırır” dedi.

Mevsimsel gribin Türkiye’de ve dünyada her yıl milyonlarca insanı etkilediğinin, çok sayıda hastane yatışlarına ve ölümlere neden olduğunun altını çizen Tüysüz, sözlerine şöyle devam etti:

“Hastalıktan korunmanın en iyi yolu grip aşısıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı, aşılanmanın önemini her yıl bir kez daha vurgulamaktadır. Pandemi olmasa bile gripten korunmanın tek yolu aşılanmadır. Grip virüsü sürekli değişime uğrayarak bir önceki yılda görülen virüsten farklılaşmaktadır. Bağışıklık sistemi virüsü tanımamasından dolayı her yıl milyonlarca kişi gribe yakalanmaktadır. Bu yüzden aşılar her yıl yenilenmekte, bir önceki yıl görünen 3-4 alt grup virüs aşıya eklenmektedir.

Grip aşıları güvenilir olmasına karşı yüzde 100 korunma sağlamaz. Ama kişinin pek çok grip tipine karşı bağışıklık geliştirmesini sağlar, hasta olma olasılığını düşürür. Aşılar her zaman yapılabilse bile aşılanmanın önerildiği zaman eylül ve ekim aylarıdır. Aşılanmadan iki hafta sonra kişi mevcut influenza virüsüne karşı bağışıklık kazanır. Aşıların etki süresi 6-8 ay arasındadır.”

Tüysüz, çocukların da grip aşısı olabildiğini belirterek, “Çocuklar 6 aydan sonra aşılanabilmektedir. 9 yaşa kadar 4 hafta arayla yılda iki doz aşı olmaları gerekmektedir. Yetişkinler için yılda tek doz aşı yeterlidir” diye konuştu.

ÖZELLİKLE KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

* 5 yaşından küçük çocuklar,

* 65 yaş ve üstü yetişkinler,

* Sağlık çalışanları,

* Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

* Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

* Astımı olanlar,

*Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil),

* Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

* Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı),

* Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

* Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),

* Böbrek hastalıkları,

* Karaciğer hastalıkları olanlar,

* Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar),

* Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,

* Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

* Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ?40)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kremlin’den olası Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: BRICS Zirvesi’nde bir araya gelecekler mi?Kremlin’den olası Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: BRICS Zirvesi’nde bir araya gelecekler mi?
Adana’da TEKNOFEST için kebapçılar harekete geçtiAdana’da TEKNOFEST için kebapçılar harekete geçti
Alman tur şirketlerinin Türkiye verisi: Antalya Mallorca’yı solladıAlman tur şirketlerinin Türkiye verisi: Antalya Mallorca’yı solladı
Rus dolandırıcının Türk erkeklerine evlilik vaadiRus dolandırıcının Türk erkeklerine evlilik vaadi
En acı veda! Son kez görmek istedi, morgda baygınlık geçirdiEn acı veda! Son kez görmek istedi, morgda baygınlık geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Arolat’ın ölümünde ses getiren ‘sarı serum’ iddiası: Tehlike saçan akım için uzmanlar uyardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüzde 128 zamlandı: Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştiren sanatçı şikâyetçi oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kremlin’den olası Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: BRICS Zirvesi’nde bir araya gelecekler mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana’da TEKNOFEST için kebapçılar harekete geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızıl Goncalar bomba gibi geliyor! ‘Tarikatlar kapatılsın!’ mesajı olay yarattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman tur şirketlerinin Türkiye verisi: Antalya Mallorca’yı solladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus dolandırıcının Türk erkeklerine evlilik vaadi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“DEDEMİN GÖZYAŞLARI” ZİRVEDE! “DEDEMİN GÖZYAŞLARI” MİLYON DOLARLIK RAKİPLERİNE FARK ATARAK GİŞEDE ZİRVEYE YERLEŞTİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UEFA’dan 2.5 ay gecikmeli ‘penaltı’ itirafı: Verilmeliydi
SON DAKİKA HABERLERİ
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren zanlının annesi: Keşke ben ölseydimEylül 24, 2024-1:39 pm
İsrail’in Lübnan planı ne?Eylül 24, 2024-12:28 pm
Fenomen Kübra Aykut intihar etti! Veda mektubu ortaya çıktıEylül 24, 2024-12:25 pm
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybettiEylül 24, 2024-10:02 am
Şeyda polisi şehit eden suç makinesi nasıl dışarıda?Eylül 24, 2024-9:50 am
Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildiEylül 23, 2024-3:38 pm
Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı!Eylül 23, 2024-3:32 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !