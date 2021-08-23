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Konuşanlardan Milyonluk Başarı

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Konuşanlardan Milyonluk Başarı
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23 Ağustos 2021 - 10:39
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ulus’taki 3 katlı villasını satışa çıkardı. Ilıcalı’nın lüks evini de kendi platformunda program yapan Hasan Can Kaya aldı. Konu hakkında açıklama yapan Kaya, Ilıcalı’dan herhangi bir indirim talep etmediğini söyledi.

TV8 ve Exxen‘in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aralık ayında Ulus’taki tripleks villasını satışa çıkardı. Ilıcalı lüks villasını en yakınındaki isme sattı.

EVİN YENİ SAHİBİ HASAN CAN OLDU

Lüks villayı YouTube’da yayınlanan Konuşanlar programıyla yıldızı parlayan ve sonrasında Ilıcalı’nın platformu Exxen’e transfer olan Hasan Can Kaya aldı. Özel açıklama yapan Hasan Can Kaya, evi aldığını doğrularken gerçek değerinde aldığını herhangi bir indirim olmadığını belirtti.

Lüks evi annesi için alan Hasan Can Kaya’nın ne kadar ödediği ise bilinmiyor.

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 yılında İstanbul Güngören’de dünyaya geldi. Uzun yıllar komedi programlarından yazarlık yapan Kaya, özel formatlar hazırladı. Formatı kendisine ait olan Konuşanlar programını YouTube’da yayınlamaya başlayan Kaya, geniş bir kitleye ulaştı.

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı

Kısa sürede milyonlara ulaşan Kaya, geçtiğimiz ocak ayında YouTube’dan Acun Ilıcalı’nın platformu Exxen’e transfer oldu. Başarılarıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya’nın programının tüm bölümlerin toplamı 40 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı
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