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Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ı Hedef Gösteren Bahçeli’ye Sert Tepki

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ı Hedef Gösteren Bahçeli’ye Sert Tepki
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01 Aralık 2021 - 16:37

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ı Hedef Gösteren Bahçeli’ye Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ı Hedef Gösteren Bahçeli'ye Sert Tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkeş anmasına yapılan saldırıya ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef göstermesine tepki gösteren CHP lideri, “Aslında şöyle ifade etmek isterim sayın bahçeli uzun yıllardır Türk siyaset sahnesinde olan böyle bir olayı araştırmadan doğrudan Yavaş’ı hedef alıp onu suçlama yönüne girmesi doğru değil.

Mansur Yavaş gerçekten de siyasi tartışmalardan uzak duran biri. Neden böyle bir suçlama yapıldı akıl alır bir şey değil. Kuran tilaveti sırasında bu baskın yapılıyor. Yani arkadaş siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz?

Alparslan Türkeş Türk siyaset tarihinin önemli aktörlerinden biridir. Siz neden Türkeş’i anıyorsunuz diyerek baskı kurmak hiç doğru değil. Ellerinde sopalarla polislerin bir anlamda korumasında oraya baskın yapılması doğru değil. Bahçeli’nin o baskını düzenleyenleri partiden atacağım demesi lazımdır.

 

Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi başka bir partiye vakfetmişseniz, yani AKP Parti’nin altında kendinizi bir yerde konumlandırmışsanız ve AKP Parti kazansın diye kendi patinizi ve ülkücüleri tamamen feda etmeye takınmışsanız, siz artık siyaset üretemezsiniz. Bahçelinin düştüğü pozisyon budur. İnanın Bahçeli’nin düştüğü pozisyona üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

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