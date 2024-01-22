J.N.1 Varyantı

Siz de Covid 19’dan kaçmayı başarmış fakat öksürük ve ateşle başlayan soğuk algınlığı semptomlarını gösteriyor olabilir misiniz?

Eylül ayında Fransa’da ortaya çıkan J.N1 Covid varyantı ABD kontrol ve önleme merkezine göre Ocak ayından itibaren yeni enfeksiyonların yüzde 60’ını oluşturmaktadır.

Doktorlar Covid-19 varyantının semptomlarını PCR testi olmaksızın grip ve soğuk algınlığı gibi belirtilerden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

Covid-19 ortaya çıktığında, yorgunluk , halsizlik , koku ve tat kaybı gibi tuhaf belirtiler varken Londra’ da pratisyen hekim Ziad Tukmachi yeni varyantı gripten ayırmanın çok zor olduğunu ve gribe benzer semptomlar gösterdiğini ifade ediyor.

Tüm bunlar virüsün evrim geçirerek daha etkisiz hale geldiğini düşündürse de epidemiyologlara göre daha çok ayrıntı var.

Virüsün daha önce enfekte olmuş hastalara karşı bağışıklık kazandırdığını düşünürsek , Covid-19’u atlatmış olan insanların yeni varyanta yakalanma olasılıkları daha düşük görünüyor. İnsan deneyleri ehlileştirilmiş olabilir mi ? 🙂 Neyse konumuza dönelim…

Daha önce Covid geçirmemişseniz özellikle aşı olmadıysanız bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekiyor .

Bağışıklık sisteminiz ruh, zihin ve beden bütünlüğümüzün dengede olması ile mümkündür.

Araştırmacılar Sars-Cov2 varyantları hakkında çalışmalarını sürdürürken aşı etkisinin virüse karşı etkisini kaybetmiş olması ihtimali üzerinde duruyor.

Yeni J.N1 varyantı Dr. David strain tarafından tespit edilen sonuçlara göre kan damarları ve böbrek fonksiyonlarında yolunda gitmeyen bazı değişiklikler olduğunu ifade ediyor.

“Belirtiler bir varyanttan diğerine değişiyor gibi görünürken ilk semptomların baş ağrısı , sindirim sistemi bozuklukları tespitleri üzerine covid hiçbir yere gitmiyor.”

Dr Strain.

Bağışıklık güçlendirici yöntemler çağın getirdiği yeni tür hastalıklara karşı daha güçlü bir yöntem olarak görünüyor, özellikle insan sağlığı için bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkileri bulunan aşılar hakkında pek fikrimiz olmadığı aşikar.