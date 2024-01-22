Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

J.N.1 Varyantı

J.N.1 Varyantı
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
22 Ocak 2024 - 15:51

Siz de Covid 19’dan kaçmayı başarmış fakat öksürük ve ateşle başlayan soğuk algınlığı semptomlarını gösteriyor olabilir misiniz?

Eylül ayında Fransa’da ortaya çıkan J.N1 Covid varyantı ABD kontrol ve önleme merkezine göre Ocak ayından itibaren yeni enfeksiyonların yüzde 60’ını oluşturmaktadır.

Doktorlar Covid-19 varyantının semptomlarını PCR testi olmaksızın grip ve soğuk algınlığı gibi belirtilerden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

Covid-19 ortaya çıktığında, yorgunluk , halsizlik , koku ve tat kaybı gibi tuhaf belirtiler varken Londra’ da pratisyen hekim Ziad Tukmachi yeni varyantı gripten ayırmanın çok zor olduğunu ve gribe benzer semptomlar gösterdiğini ifade ediyor.

Tüm bunlar virüsün evrim geçirerek daha etkisiz hale geldiğini düşündürse de epidemiyologlara göre daha çok ayrıntı var.

Virüsün daha önce enfekte olmuş hastalara karşı bağışıklık kazandırdığını düşünürsek , Covid-19’u atlatmış olan insanların yeni varyanta yakalanma olasılıkları daha düşük görünüyor. İnsan deneyleri ehlileştirilmiş olabilir mi ? 🙂 Neyse konumuza dönelim…

Daha önce Covid geçirmemişseniz özellikle aşı olmadıysanız bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız gerekiyor .

Bağışıklık sisteminiz ruh, zihin ve beden bütünlüğümüzün dengede olması ile mümkündür.

Araştırmacılar Sars-Cov2 varyantları hakkında çalışmalarını sürdürürken aşı etkisinin virüse karşı etkisini kaybetmiş olması ihtimali üzerinde duruyor.

Yeni J.N1 varyantı Dr. David strain tarafından tespit edilen sonuçlara göre kan damarları ve böbrek fonksiyonlarında yolunda gitmeyen bazı değişiklikler olduğunu ifade ediyor.

“Belirtiler bir varyanttan diğerine değişiyor gibi görünürken ilk semptomların baş ağrısı , sindirim sistemi bozuklukları tespitleri üzerine covid hiçbir yere gitmiyor.”
Dr Strain.

Bağışıklık güçlendirici yöntemler çağın getirdiği yeni tür hastalıklara karşı daha güçlü bir yöntem olarak görünüyor, özellikle insan sağlığı için bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkileri bulunan aşılar hakkında pek fikrimiz olmadığı aşikar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’ya 2 kritik ziyaret! Masadaki başlıklar neler? Tarihler belli oldu mu?Ankara’ya 2 kritik ziyaret! Masadaki başlıklar neler? Tarihler belli oldu mu?
Alper Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacakAlper Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak
MHP’nin yerel seçim sloganı belli oldu! 28 Ocak’ta başlıyor…MHP’nin yerel seçim sloganı belli oldu! 28 Ocak’ta başlıyor…
İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katıldılar!İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katıldılar!
Listeyi MİT hazırlamış: ‘Cem Küçük’ün davet edilmemesi ilginç geldi’Listeyi MİT hazırlamış: ‘Cem Küçük’ün davet edilmemesi ilginç geldi’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
J.N.1 Varyantı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de bugün iki önemli toplantı! Yerel seçim için ittifak görüşmesi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’ya 2 kritik ziyaret! Masadaki başlıklar neler? Tarihler belli oldu mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ricardo Quaresma’dan Beşiktaş’a dönüş sinyali
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakemin elini sıkmayan futbolcu kırmızı kart gördü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alper Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağlar Söyüncü transferi zora girdi; kritik 24 saate girildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP’nin yerel seçim sloganı belli oldu! 28 Ocak’ta başlıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye katıldılar!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ege’de deprem meydana geldi!Ocak 19, 2024-5:35 pm
TÜVTÜRK son noktayı koyduOcak 19, 2024-4:47 pm
Sosyal medyada Gezeravcı’nın uzay yolculuğu gündem oldu: “Ayağına asteroit değmesin”Ocak 19, 2024-4:41 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ildeki adayları tek tek açıkladıOcak 19, 2024-4:33 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’ı aradı: Biraz daha bekleOcak 19, 2024-4:31 pm
TCMB, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı!Ocak 19, 2024-4:27 pm
AKOM İstanbul için son uyarıyı yaptıOcak 19, 2024-4:21 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !