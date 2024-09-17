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İkinci el araç alışverişinde “Güvenli Ödeme Sistemi” devreye giriyor

İkinci el araç alışverişinde “Güvenli Ödeme Sistemi” devreye giriyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Eylül 2024 - 12:39

Sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

Ticaret Bakanlığının ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirdiği Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül’den itibaren zorunlu hale gelecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, “İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek.” ifadeleri kullanıldı.

Sistemin nasıl uygulanacağı da video ile aktarıldı.

Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.

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