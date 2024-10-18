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Hepsiburada’nın satışı için anlaşma sağlandı

Hepsiburada’nın satışı için anlaşma sağlandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 15:45

Satış rakamı, Hepsiburada’nın piyasa değerinin 2,5 katına denk geliyor.

Kazakistan’ın online alışveriş platformu Kaspi.kzHepsiburada‘nın sahibi D-Market‘in yüzde 65.41’ini 1,13 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştı.

Hisseleri Kazakistan ve NASDAQ borsalarında işlem gören Kaspi.kz, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin kurucusu ve hakim hissedarı Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile Hepsiburada’nın %65,4’ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için 17 Ekim’de bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025’in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor.

İki taksitle ödenecek
Açıklamaya göre 1,13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından 6 ay içinde ödenecek.

Piyasa değerinin üstünde
Dün hisseleri 2,2 dolardan kapanan Hepsiburada‘nın piyasa değeri LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi. Satışla ortaya çıkan değerleme 1,7 miyar dolarla piyasa değerinin yaklaşık 2,5 katına denk geliyor.

Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan anlaşmaya ilişkin olarak, “Hepsiburada, Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada gibi NASDAQ’ta işlem gören ve müşterilerinin hayatlarını yenilikçi çözümlerle iyileştirmeyi hedefleyen Kaspi, Hepsiburada’nın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek en uygun ortak olarak öne çıkmaktadır” dedi.

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