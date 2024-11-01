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Gaziantep’te sahte ayakkabı operasyonu

Gaziantep’te sahte ayakkabı operasyonu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 10:28

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL olan 4 bin 704 adet sahte ayakkabı ele geçirildi.

Gaziantep’te jandarma ekipler, suçlulara göz açtırmıyor.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi.

SAHTE AYAKKABILAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı ele geçirildi. Operasyonda M.H. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.H. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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