Gaziantep’te sahte ayakkabı operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 11 milyon 760 bin TL olan 4 bin 704 adet sahte ayakkabı ele geçirildi.

Gaziantep’te jandarma ekipler, suçlulara göz açtırmıyor.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi.

SAHTE AYAKKABILAR ELE GEÇİRİLDİ