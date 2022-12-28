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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zincirleme kaza

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zincirleme kaza
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28 Aralık 2022 - 10:07

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde meydana gelen zincirleme kazada yaralananlar oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Takla atan bir otomobilde ise yangın çıktı. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ndeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu’dan Avrupa yakasına geçiş yönünde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 aracın karıştığı kazanın ardından Avrupa yakasına geçiş yönünde yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede bir süre yoğun trafik oluştu. (AA)

Kazaya karışan araçlarda ağır hasar meydana gelirken, bir aracın takla attığı, başka bir aracın köprü bariyerini de aşarak denize düşmek üzereyken yan yola devrildiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırmasıyla köprüdeki trafik normale döndü.

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