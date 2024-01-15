DÜŞLE İNAN YAŞA

Nüfusun artışı ile birlikte kalabalıklaşan şehirler her türlü

manipülasyona açık hale gelmişken…

İçerisinde bulunduğumuz bu çağ artık yeni nesil olarak isimlendirilen

z kuşağını sürekli yargılayan eleştiren değişimi ve dönüşümü olduğu

gibi kabul etmeyen yeni bir kültür yaratmış durumda.

Ne istediğini bilen ve gören duyuları yeterince güçlü olan z kuşağı x

kuşağının mantık çerçevesi içinde sıkışmış durumda…

Durumları ve olayları sadece kendi baktığı çerçeveden gören insanlar

belli bir alanda tek ve sürekli bir başarı elde ederken bulunduğunuz

yeri sadece değerli zannediyorsunuz…

Her şeyi bildiğini zanneden x kuşağı için ne yazık ki toplumsal

kalıplar öyle öğretilmiş.

İnandığımız her şey kendi gerçekliğimizi yaratır.

Herkesin kendi düşüncesini özgürce ifade edebilmesi ve gerçekten hayal

ettiği şeyleri başarabiliyor olması sağlıklı bir toplum bilincini

oluşturan en önemli etkendir.

Sadece kendi fikirlerinin doğruluğuna inanan sığ düşünceli insanlar o

fikirleri başkalarına yaptırımda bulunarak hatta manipülatif etkilerle

kabul ettirmeye çalışır.

Yargılayan insan sadece yargı alanındadır ve gördüğü tek şey kendi

düşünceleridir.

Yargısız alanda olmak her an katkı almayı sağlarken aynı zamanda

öğrenmeye açık bir bilincin de öğretmenidir.

Yaş, cinsiyet , dil , din ve ırk gibi semboller bu tip şeyleri

etkileyemezler onlar içerisinde bulunduğumuz gerçek dünyanın

oluşumlarıdır.

Gerçek , sen kimsin ?