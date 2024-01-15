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DÜŞLE İNAN YAŞA

DÜŞLE İNAN YAŞA
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
15 Ocak 2024 - 16:35

Nüfusun artışı ile birlikte kalabalıklaşan şehirler her türlü
manipülasyona açık hale gelmişken…

İçerisinde bulunduğumuz bu çağ artık yeni nesil olarak isimlendirilen
z kuşağını sürekli yargılayan eleştiren değişimi ve dönüşümü olduğu
gibi kabul etmeyen yeni bir kültür yaratmış durumda.

Ne istediğini bilen ve gören duyuları yeterince güçlü olan z kuşağı x
kuşağının mantık çerçevesi içinde sıkışmış durumda…

Durumları ve olayları sadece kendi baktığı çerçeveden gören insanlar
belli bir alanda tek ve sürekli bir başarı elde ederken bulunduğunuz
yeri sadece değerli zannediyorsunuz…

Her şeyi bildiğini zanneden x kuşağı için ne yazık ki toplumsal
kalıplar öyle öğretilmiş.

İnandığımız her şey kendi gerçekliğimizi yaratır.

Herkesin kendi düşüncesini özgürce ifade edebilmesi ve gerçekten hayal
ettiği şeyleri başarabiliyor olması sağlıklı bir toplum bilincini
oluşturan en önemli etkendir.

Sadece kendi fikirlerinin doğruluğuna inanan sığ düşünceli insanlar o
fikirleri başkalarına yaptırımda bulunarak hatta manipülatif etkilerle
kabul ettirmeye çalışır.

Yargılayan insan sadece yargı alanındadır ve gördüğü tek şey kendi
düşünceleridir.

Yargısız alanda olmak her an katkı almayı sağlarken aynı zamanda
öğrenmeye açık bir bilincin de öğretmenidir.
Yaş, cinsiyet , dil , din ve ırk gibi semboller bu tip şeyleri
etkileyemezler onlar içerisinde bulunduğumuz gerçek dünyanın
oluşumlarıdır.

Gerçek , sen kimsin ?

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