Deprem felaketinde can kaybı 20 bin 665

Son dakika haberi… 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis’te büyük yıkıma yol açtı. AFAD’ın yaptığı son açıklamaya göre depremde can kaybı sayısı 20 bin 665’e yaralı sayısı ise 80 bin 88’e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Devletimiz kurumlarıyla, aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır” dedi. Erdoğan, “Tüm bu çalışmalar için 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. Oturduğu binalar yıkılmış veya hasar görmüş vatandaşlarımıza 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Ev sahibi olanlar için aylık 5 bin, kiracı olanlara aylık 2 bin TL kira yardımı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

AFAD’ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17’de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24’te ise merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum…

13:50 Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

12:10 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “7.7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. 65 saniye boyunca yıkıcı bir etki yaptığını söylüyoruz. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre ise 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı. 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin açığa çıkarttığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip” dedi.

12:05 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat’a kadar idari izin verilebilecek.

12:03 Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada Adıyaman’ın Pınarbaşı ilçesinde saat 12:03’te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12:04 Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.

25 BİN MEHMETÇİK BÖLGEDE

11:30 Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yapmaktadır. Şu ana kadar 63 uçakla yapılan 707 sortiyle, 9 bin 780 uzman personeli ve 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık.

10:55 Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

10:30 Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor. Birlikte Güçlüyüz” denildi.

CAN KAYBI 20 BİN 665’E YÜKSELDİ

08:30 AFAD’dan yapılan açıklamada “SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.665 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi. AFAD yaralı sayısının 80 bin 88’e yükseldiğini duyurdu.

47 YARALI ASKERİ KARGO UÇAĞIYLA İSTANBUL’A GETİRİLDİ

04.29 Gece saatlerinde Adana’dan İstanbul’a 47 yaralı taşıyan askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Askeri kargo uçağıyla gelen 47 yaralı, asker ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kargo uçağında 47 yaralının yanı sıra 20 refakatçi ve aralarında doktorların da bulunduğu 20 sağlık personelinin olduğu öğrenildi. Ambulanslara bindirilen yaralı depremzedeler, İstanbul’da bulunan hastanelere nakil edildi.

03.25 BAKAN KİRİŞCİ, ‘HATAY YARSELİ BARAJI PATLADI’ İDDİALARININ ASILSIZ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar deprem bölgesindeki vatandaşları endişelendirdi. Kısa sürede yayılan iddialar üzerine bazı vatandaşlar kentten uzaklaşmaya çalışırken, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uyarılarda böyle bir olayın gerçekleşmediği belirtildi. Polis ekipleri kent sokaklarında devriye gezerek yaptığı anonslarla iddiaların asılsız olduğunu vatandaşların panik yapmamasını istedi.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir. Benzer bir dezenformasyon Atatürk Barajı ile ilgili de üretilmiş, yerinde incelemeyle kamuoyunu bilgilendirmiştik. Yarın da Hatay’daki barajlarımızı yerinde inceleyeceğim. Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

02.30 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan depremden etkilenen çocuklarımıza koruyucu aile olmak veya çocuklarımızı evlat edinmek için gelen yoğun talep nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Deprem nedeniyle koruyucu aile veya evlat edindirme konusunda uygulamaya konulmuş özel bir program olmadığı gibi ilgili mevzuat gereği çocuklarımızın yurtdışında yaşayan ailelerimizin yanına koruyucu aile hizmeti kapsamında yerleştirilmesi uygun değildir” Ayrıca açıklamanın devamında koruyucu aile olmak için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunduğunu belirtildi.

VEFAT SAYISI 20 BİN 318’E YÜKSELDİ

02.23 AFAD: “20 bin 318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 80 bin 88 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91 bin 511 afetzede bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir”

02.20 CNN Türk canlı yayınında verilen bilgiye göre; Karahramanmaraş’ta kurtarma ekibinde çalışan bir kişinin kaza sonucu yaralandığı açıklandı. Sağlık çalışanlarının yaralanan arama kurtarma ekibi çalışanına müdahale ediyor.

ÜCRETSİZ OLARAK TAŞIMA İŞLEMİ YAPACAĞIZ

01.04Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman’da enkaz kaldırma çalışmalarıma başladık. Önemli bir binada da vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmamız yürütülmektedir. Biz enkaz kaldırma işini normal şartlarda 2 ila 3 gün içinde yapabilirdik ancak vatandaşlarımızın kurtarılması ve vefat eden vatandaşlarımızın daha dikkatli çıkarılması için titiz bir çalışma yürütülmektedir. Bugün itibarıyla enkaz bölgesinde her hangi bir araca ihtiyacımız yoktur. Enkaz kaldırma çalışmalarında yurtdışından gelen ekipler ile saha da çalımalar devam etmektedir. Adıyaman’da günlük yaklaşık 500 bin öğün Yemek çıkarılmaktadır. Bazı sorunlarımı çözememiş olabiliriz ancak ihtiyaç olan kesimlerde büyük bir oranda elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlamıştır. Bazı yerlerde verilememiştir. Onun içinde çalışmalar devam etmektedir. Dünyanın en iyi mühendislik çalışmalarını yapan ülke olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Burada çok profesyonel çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın bugun Adıyaman’a bir ziyareti olmuştur. Bu da çok büyük bir moral vermiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta bugün çok daha iyi. Dün ve bugün sağ vatandaşlarımı çıkardık. Onun için hassasiyetli çalışmalarımı devam ediyor. Şu an kış aylarındayız. Evine girmek isteyen vatandaşlarımız var. Bugün itibarıyla Adıyaman’ın tekrar inşasını konuşmaya başladık. Biz Adıyaman’daki çalışmaları önümüzdeki kısa bir süre içerisinde tamamlamış olacağız. Ardından hafriyatın kaldırılma kısmına geçmiş olacağız. İlgili kurumlar hasar tespit çalışmalarını yapmakladır. Alanın büyüklüğü bizi odak noktasında ilk başlarda yoruyordu. Buradan açık bir şekilde vatandaşlarımıza duyurmalıyız ki ki Doğalgaz temeli tamamen çökmüş ve burada doğalgazın açılmasının nelere sebep olabileceğini bilmiyoruz. Japonya da bir depremde doğalgazın deprem bölgesine verilmesi ile bir çok kişi doğalgazdan kaynaklanan depremlerde hayatını kaybetti. Yine aynı şekilde şehrin su şebekesine su verilmesi enkaz altlarına dolabilir bu da enkaz altında kalan vatandaşlarımıza zarar verir. Hayatlarını riske edebilir. Elektrik bağlantısında da bu şekilde. Bunu özellikle anlatıyorum bu dışarıdan da bakıldığında bir eksiklik olarak görülüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin ardından bunlar hızlıca yapılacaktır. Buradan vatandaşlarımıza da bir uyarı yapmak istiyorum. Adıyaman’da valiliğimizin olduğu bölgeye lütfen vatandaşlarımız özel araçlarıyla gelmesinler. Bu hassaiyete tüm vatandaşlarımızdan riayet etmesini bekliyoruz.

11.02.2023

23.55 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yakınıyla alakalı gerek kurtarma, hastane veya vefatla ilgili konusu olmayan afetzedelerimizi bölge dışına çıkmasını teşvik ediyoruz. Şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşımızı geçici barınma bölgelerinde barındırıyoruz. Bunların yaklaşık 90 bine yakını geçici barınma merkezlerinde, geriye kalanı ise yakınlarının yanına çıkmışlardır. Ücretsiz olarak taşıma işlemi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yıkılmayıp acil yıkılması gereken binalar hangileri bir an önce belirleyebilirsek, hasarsız vatandaşlarımız evlerine dönebilirler. Kalıcı konutların yapımına bir an önce başlayalım.

Yıkılan, yıkılacak olanlara kira yardımı 15 bin TL yapılacaktır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürümektedir. Vatandaşlarımız e-Devlet’ten durumu öğrenebilirler. Vatandaşlarımız merkezlerden de binalarının durumunu öğrenebilecekler.

DEFİN İŞLEMLERİ KONUSU İLGİLİ BAKANLIKLARIMIZ YOĞUN ŞEKİLDE BU İŞİN İÇERİSİNDE

Defin işlemleri başka bir konu. Yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Adli sürecin, gerekse de defin işlemleri konusu ilgili bakanlıklarımız yoğun şekilde bu işin içerisinde. Psikolojik destek sağlanmasıyla ilgili Aile Bakanlığımız ve ilgililer devredeler. Manevi destek önemli Diyanet bu konuda devrede.

SAHADA 159 BİN 146 PERSONELİMİZ VAR

Bağışlar konusu gündemde. AFAD bünyesinde yürütülmesi önemli. Şeffaf olması, Sayıştay denetiminde olması vatandaşımızın verdiği her bir kuruş katkının arzu ettikleri yerde kullanılması konusunda da önemli. Ayni yardımlarla ilgili sahada karışıklığa sebebiyet vermemesi için AFAD ve Aile Bakanlığı açıklama yapacak. Basit bir sistemle yardımların sağlaması için ilgili çalışmalar yapılmıştır. Emeği geçen tüm personele AFAD koordinasyonunda çalışan bakan ve valilerimizi takip ediyorsunuz. Yapılanlar boyutlarıyla paylaşılsın, eksik varsa düzeltilsin arzusundayız. Biz merkezden sıkı şekilde takiple hangi alanda eksiklik var bu her türlü kaynak verilmesini sağlamakla ilgili çalışmamız var. Şu anda AFAD Başkanımız da burada. Sahada 159 bin 146 personelimiz var. 159 bin milletimizin bir evladı. Bugün BM’den bir heyet buradaydı. BM kayıtlarında bu kadar büyük bir depremin arama kurtarma faaliyetlerini yapan başka bir örnek göremedik şekilde konuştular. Biliyoruz sıkıntılar var. Bugün itibarıyla çadırlarda ısıtıcılarda sıkıntıların farkındayız. Türkiye dünyada en çok çadır ve konteynıra sahip ülkelerinden. Sayıları 180 bini geçmiş durumda. Yolda olanlar var. Anında sahaya yansıtıyoruz.

PAZARCIK’TA BULUNAN ENKAZLARDA ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SONA ERDİ

22.35 Koordinatör Vali Bülent Tekbıyıkoğlu: Pazarcık’ta bulunan enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. 882 enkazdan canlı ihbarı gelen tüm enkazlara müdahale ettik. 41 vatandaşımızı canlı olarak kurtardık, 379 vatandaşımız yaralandı. 413 vatandaşımızı kaybettik. Bine yakın personelimiz var. 2 bin çadırı ilçemize kurduk.

VEFAT SAYISI 20 BİN 213’E YÜKSELDİ

21.44 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaralılarımızı kontrol etmek ve sağlık ekiplerinin işini aksatmamak için bölgedeki kronik hastalarımıza ilaçları temin edilmektedir. Yaralı olan vatandaşlarımın için kimlik tespitleri bir an önce yapılmaktadır. Yaralı vatandaşlarımı bölgeden çıkarılmış ve çevre illerde hastanelere gönderilmiştir. Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum. Depremden etkilen illerimizde yeni düzenleme ile mobil ve geçici eczanelerimiz açılmaya devam edecektir. Bölgede olan ya da gönüllü olmak isteyen eczacıların bölgede eczane açmalarına izin vereceğiz. İllerimizde bulunan hastanelerimizin bir kısmı tam kapasite hizmet veriyor. Hatay’da Sahra hastanemiz ve eğitim araştırma hastanemiz hizmet vermektedir. An itibarıyla vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 20 bin 213’e yaralı vatandaş sayımız ise 80 bin 52’ye yükselmiştir.

21.22 AFAD: Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.666 deprem meydana gelmiştir.

20.55 AFAD: “SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 19.875 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 79.717 vatandaşımız yaralanmıştır. 86.754 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.”

20.00 AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 20.00’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

19.30 AFAD, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 19.26’da 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

19:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da deprem bölgesinde sahra hastaneleri önünde yaptığı konuşmada, “Sahra hastanelerinde ameliyat yapılabiliyor” dedi.

17:40 1600 ÜZERİNDE ARTÇI DEPREM – AFAD Risk Azaltma Müdürü Osman Tatar: Arkadaşlarımız sahada araştırma yapıyor. Anadolu coğrafyası son 2 bin yılda çok şiddetli depremler ile karşılaştı. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem 410 bin metrekarelik alanda hissedildi. Bin 600’ün üzerinde artçı deprem oldu. Dört günde yaşadığımız 5 ile 6 büyüklüğündeki depremler bir yılda yaşadığımızı aşmış durumda. Artçıların 37’si 5 ila 6 büyüklüğünde Günlük 60-65 deprem yaşanırken şu günlerde bir buçuk aylık deprem yaşamış bulunmaktayız. 6’nın üzerinde artçılar yaşanması olağan, vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmak çok önemli.

17:10 ERDOĞAN MALATYA’DA KONUŞTU: CAN KAYBI 19.388 – Malatya’da konuşan Erdoğan, can kaybının 19.388’eyaralı sayısının 77 bin 711’e yükseldiğini duyurdu. “Devletimiz kurumlarıyla, aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır” diyen Erdoğan, “Tüm bu çalışmalar için 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. Oturduğu binalar yıkılmış veya hasar görmüş vatandaşlarımıza 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Ev sahibi olanlar için aylık 5 bin, kiracı olanlara aylık 2 bin TL kira yardımı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

17:10 EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan emekli maaşı açıklaması: Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye.

17:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, “Bu yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kararlı ve net davranacağımızın bilinmesini istiyoruz.” dedi.

16:20 SGK’DAN ‘ERTELEME’ AÇIKLAMASI – Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süreleri ertelendi.

16:00 Osmaniye’de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı – Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgelerde artçı sarsıntılar sürüyor. Osmaniye’de Musa Şahin Bulvarı’ndaki 4 katlı bina, bugün meydana gelen artçı depremde yıkıldı.

14:40 ERDOĞAN ADIYAMAN’DA – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Adıyaman’da depremzedelerle görüşen Erdoğan açıklamalarda bulundu. Can kaybının 18 bin 991’e, yaralı sayısının 75 bin 523’e yükseldiğini duyuran Erdoğan, “Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin yakınları için söylüyorum; bu binaların hepsini 1 yıl içinde yetiştirme konusunda talimatları verdim” dedi. Yardım göndermek isteyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Kurumlarla irtibata geçmeden yardım göndermeyin” ifadelerini kullandı.

13:56 EMG’DEN DEZENFORMASYON AÇIKLAMASI – Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a “kişinin yaşadığına” yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklindeki dezenformasyon amaçlı paylaşımlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

13:30 BAŞSAVCILIKLARA ‘DEFİN’ YAZISI – Adalet Bakanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen illerde defin işlemlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için cumhuriyet başsavcılıklarına yazı gönderildi.

13:25 80.863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ – AFAD duyurdu: Afet bölgesinden tahliyelerimiz AFAD koordinasyonunda devam ediyor. jandarma tarafından oluşturulan tahliye noktalarından yürütülen tahliye çalışmalarında şimdiye kadar karayolu, demiryolu, havayolu aracılığıyla toplam 80.863 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

13:07 GAZİANTEP’TE YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

13:01 AFAD’ın sosyal medya hesabından ‘Önemli Duyuru’ başlığıyla yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD’a ‘kişinin yaşadığına’ yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır” denildi.

12:55 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili, yapımını üstlenen ve sonradan imara aykırı değişiklikler yapan sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

12:25 HASTALAR NAKLEDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İskenderun Limanından 73 hasta daha 32 refakatçi ile çeşitli hastanelere nakledildi. Her türlü olasılığın düşünüldüğü sağlık hizmetleri için bütün imkânlar seferber edilmiş durumda.

12:15 İletişim Başkanlığı, depremden etkilenen illerdeki yakıt dolum noktalarını paylaştı

12:00 AFAD, yardım kampanyası için banka hesap bilgileri paylaştı

12:00 Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.

11:54 BAKAN KOCA DUYURDU: AFET BÖLGESİNDE 144.156 PERSONEL HİZMET VERİYOR – Afet bölgesinde, doktor ve sağlık personeli olarak, 9.011 kişi görevlendirilmiştir. Sağlık tesislerimizde, 18.022’si doktor ve 111.699’u sağlık personeli olmak üzere 144.156 personel depremzedelere sağlık hizmeti vermektedir. Bölgede 14.435 UMKE ve 112 personeli var.

11:45 PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI – Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisi tespit edildi. 37 şahıs gözaltına alındı, 10’u tutuklandı. Yardımsever vatandaşlarımızı suistimal etmek isteyen internet sitelerinin kapatılması sağlandı.

11:30 17 ilde sahte hesaplarla deprem yardımı toplayan 20 şüpheliye işlem – Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından, AFAD ve resmi kurumların internet sitelerini taklit ederek sosyal medyadan bağış toplayan 17 kentte 20 hesap tespit edildiğini ve kullanıcıları hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

11:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan, hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır.

11:03 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Özer, ”Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır” açıklamasında bulundu.

10:35 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziantep’te açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında “Gaziantep’te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz de şu an hastanelerde tedavi altındadır. Gaziantep’te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri 1324 binada başlamıştı. Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit çerçevesinde tüm ülke genelinde 12 bin 141 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık” dedi.

10:17 İskenderun’daki Arzu Apartmanı’ndan 6 kişi sağ çıkarıldı. Enkazdaki ses veren 3 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

09:40 MSB: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever ile Hatay’da kurulan lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu.

09:38 İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu’nun başkanlığında, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’nde, Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

09:25 DEPREMDE CAN KAYBI 18 BİN 342’YE YÜKSELDİ

AFAD’dan yapılan açıklamada “SAKOM’dan alınan son bilgilere göre toplam 18.342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74.242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75.780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.” denildi.

09:25 709 SEFERLE 125.957 TAHLİYE

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından depremzedelerin tahliyesini gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY) bugün 26 bin 699 vatandaşı taşıyacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26.699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat’tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125.957 kişiyi tahliye etmiş olacağız” dedi.

09:00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kurulan destek üssünde incelemelerde bulundu.

08:58 Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti’nin, Hatay’da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

07:50 Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

05:16 9 KİŞİ İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri, 9 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkaza yoğunlaşan ekipler, 6 katlı binanın enkazından termal kamera ile birinci katta olduklarını saptadıkları 9 kişiye ulaşabilmek için kuyu sistemi ile çalışma başlattı.

Deprem sırasında evde arkadaşında olan ve ailesinden 6 ferdi enkazda bulunan Furkan ile anne ve babasının enkazda olduğunu öğrenince Sakarya’dan gelen üniversite öğrencisi Buse Kılınç, ekiplerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bir kişinin ise kimliği konusunda bilgi edinilemedi.

05:07 Kahramanmaraş’tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul’a getirdi.