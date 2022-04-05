COVID-19 RAPORU: 40 Ölüm, 12 Bin 647 Yeni Vaka

Türkiye’de Koronavirüs nedeniyle 40 kişi daha hayatını kaybetti, 12 bin 647 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, ‘Günlük Covid- 19 Tablosu’ verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 236 bin 343 testte 12 bin 647 vaka tespit edildi. 40 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 958 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Günlük Covid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 236 bin 343 testte 12 bin 647 vaka tespit edildi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,37 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 786 bin 876, 2’nci dozda 52 milyon 986 bin 694 ve 3’üncü dozda 27 milyon 658 bin 337 olmak üzere 147 milyon 97 bin 462 aşı uygulandı.