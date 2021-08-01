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Cinsel İlişki Açıklamasıyla Şoke Etti !

Cinsel İlişki Açıklamasıyla Şoke Etti !
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03 Ekim 2021 - 9:31

ABD’li model Emily Ratajkowski, çok konuşulacak cinsellik itirafında bulundu.

Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, ABD’de bir radyo programına konuk oldu.

30 yaşındaki Emily Ratajkowski, doğum sonrası cinsellikten soğuduğunu ve durumu henüz aşamadığını itiraf etti.

“GEÇİCİ BİR DURUM BENCE”

Ratajkowski, “Cinsel ilişkiye girmek eskisi kadar ilgimi çekmez oldu. Geçici bir durum olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Kadınları cinsellikten soğutan ve uzaklaştıran nedenler şöyle:

Eşle ilgili duygusal sorunlar, eşle tartışmalar ve ilişki sorunları
Günlük stresler, yoğun ve sıkıcı çalışma temposu
Kadının kullandığı ilaçlar (Antidepresanlar, tansiyon ilaçları, alerji ilaçları, doğum kontrol ilaçları)
Kadının, cinsel isteklerini eşiyle konuşmaması
Hamilelik
Kadında uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu, vajinusmus gibi cinsel işlev bozuklukları…

İlişkide tekdüzelik
Erken boşalma, sertleşme problemleri gibi erkeğe ait sorunlar
Depresyon
Sigara, alkol ve uykusuzluk gibi sorunlar
Eşini istememe

Eşin temizliğe önem vermemesi
Çocukla ya da bebekle aynı odada yatma
Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler
Cinselliğin kendisi tarafından başlatılmasının yanlış anlaşılabileceği korkusu
Aldatılma

Öte yandan, cinsel isteği düşük olan kadınların beyinlerinin farklı çalıştığı ortaya çıktı. Ancak bu tartışmalı bir konu. Kadınlardaki cinsel isteksizliğin fiziksel bir hastalık olması ve psikolojik olması konusunda uzmanlar hala fikir ayrılığında.

TACİZ EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, 2012 yılında bir fotoğrafçı tarafından ağır şekilde taciz edildiğini itiraf etmişti.

30 yaşındaki Ratajkowski, bir dergi için yapılan çekimde fotoğrafçı Jonathan Leder’ın kendisine dokunarak tacizde bulunduğunu açıklamıştı.

İşte Emily Ratajkowski’nin birbirinden cesur pozları…

 

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