Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı

Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddialarının ardından mezarının açılması için karar verilmişti. Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Mezarın açılmasının ardından sırada ise DNA sonuçları var.

15 yıl önce İstanbul’da işlenen kan donduran cinayet, Türkiye’de infiale neden olmuştu..

Yıllardır çeşitli tartışmaların odağında olan skandal olayda lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından canavarca hisle öldürüldü.

Karabulut’un cesedi, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.

Vahşi olayın ardından 197 gün kaçan Cem Garipoğlu daha sonra teslim oldu.

Cezaevinin yolunu tutan Garipoğlu, bu kez de 2014 yılında intihar etti.

Ancak, kamuoyunda Garipoğlu’nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili şüpheler uzun süre devam etti..

MEZAR BUGÜN AÇILDI

Kızlarının katilinin mezarını açtırmak isteyen ve daha talebi reddedilen Karabulut Ailesi vazgeçmedi ve geçtiğimiz gün Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ilişkin başvurusu kabul edildi.

Savcılık, İstanbul Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar verdi ve mezar açıldı.

Kazma işleminin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, cesedin tamamının mezardan çıkarılıp Adli Tıp Kurumu’na götüülüp DNA örnekleriyle eşleştirme yapılacağını açıkladı.

DNA EŞLEŞMESİ YAPILACAK

Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

POLİSTEN BARİYERLİ ÖNLEM

Polis ekipleri, Cem Garipoğlu’nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı’nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı.