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Bursa’da kiracısı çıksın diye baca deliğinden horon dinletti

Bursa’da kiracısı çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2024 - 9:47

İznik ilçesinde 2 yıl önce “kiracısı evden çıksın” diye kırdığı baca deliğinden horon açarak kiracısına rahatsızlık veren ev sahibi, mahkeme tarafından 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2 yıl önce Bursa’nın İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi’nde bir evde meydana gelen olayda, 2 katlı evin alt katında ailesi işe yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş’un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı.

Ev sahibi Tenzile Bulunmuş’un baskıları her geçen gün artınca kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı.

Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi baca deliğini kırıp, gece geç saatlerde horon dinletmişti.

“SÖZLEŞME BİTMESİNE RAĞMEN EVDEN ÇIKMADILAR”

Kiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını ifade eden Tenzile Bulunmuş, “Sözleşme bitince ‘Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti’ dedim. Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çıkmayız’ dediler. Ben de o sırada İstanbul’a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, ‘Kiracın çıkmıyor’ dediler. Arkadaşlarım ‘Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız’ dediler. İstanbul’dan geldim kiracılar bana ‘Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız’ dedi. Ağustostan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok rutubet var sakın tutmayın’ diyorlarmış.” şeklinde konuşmuştu.

“BACANIN DUVARINI DELEREK AŞAĞI MÜZİK VERİYORUM”

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, “Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var, kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah’tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum.” demişti.

“DAHA YÜKSEK FİYATTAN KİRAYA VERMEK İÇİN BİZE MÜZİK DİNLETTİ”

O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söylemişti: ” Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu anki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk.”

MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş’a, ‘Huzur ve sükûneti bozma’ suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş’un cezası 5 yıl ertelendi.

Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etmişti. Tenzile Bulunmuş’un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor

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