BİOENERJİ

Bioenerji (yaşam enerjisi), bilincin var olduğu her yerde bulunur. Kendi bioenerjimizi aktifleştirerek, hayal ettiğimiz her şeyi mevcut gerçeklik boyutunda kuantum alanda sonsuz bir biçimde yaratım enerjisine dönüştürebiliriz. Bioenerjinin bulunduğu her yerde aynı zamanda yaratıcı bir bilinç mevcuttur.

Örneğin; şu an etrafınızda bulunan herhangi bir nesneden sizi farklı kılan şey bilinçtir. Evrende bulunan canlı veya cansız tüm maddelerin bio enerjisi vardır.

Daha başka neler mümkün?

Bioenerjinizi aktifleştirmek, sizi daha çok geçmiş veya geleceğin kaygılarından farklı olarak şu an’a getirir. Geçmiş dündür, yarın gelecek olacaktır; her şey şimdinin gücü ile oluşur.

Geçmişte takılıp kaldığınız şeyler, sürekli tekrar eden döngüler ise bilinç altındadır. Orada bir travma vardır, karma dediğimiz bu şey, bilinç tıkanıklarından oluşan travma bozukluklarıdır.

Bilinç her şeyi bilir, hiçbir şeyi yargılamaz.