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Bahar Candan’la birlikte 6 kişiye tahliye kararı

Bahar Candan’la birlikte 6 kişiye tahliye kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Eylül 2024 - 13:20

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Bahar Candan’ın dahil olduğu 6 sanık tahliye edildi. Bahar Candan hakkında 44 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Candan geç saatlerde cezaevinden tahliye edildi.

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