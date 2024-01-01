Bahar Candan’la birlikte 6 kişiye tahliye kararı

Bahar ve Nihal Candan’ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan’ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, “Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşma Bahar Candan, “suç örgütüne üye olmak” ve “kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Candan, işlemlerinin tamamlanması sonrası Marmara Cezaevi’nden çıktı. Bir dinlenme tesisinde ailesiyle bir araya gelen Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Candan, “Çok zor günlerdi, inanamıyorum. Şu anda çok duygusalım. Cezaevinde derslerime çalıştım, en önemli önceliğim okulumu bitirmek. Ailemi, erkek arkadaşımı çok özledim. Son yıllarda biraz dejenere olsam da sosyal medyada akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da böyle bir ailede bulunuyorum. Özüme döndüm diyebilirim.” ifadesini kullandı.

Candan’ın avukatı Burak Bingöl de “Henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok, o da ilerleyen günlerde belli olacaktır.” dedi.