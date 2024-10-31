Antalya’da yaşayan ve İstanbul’a hiç gitmeyen sürücüye şaşırtan ceza

Antalya’da yaşayan Suna Ülger, e-Devlet’ini kontrol ederken, hafif ticari aracıyla hiç gitmediği İstanbul’dan kendisine köprü geçiş cezası kesildiğini fark etti.

Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Ülger, acemi bir sürücü olduğunu ve bu yüzden e-Devlet’i aralıklarla kontrol ettiğini bildirdi.

“BEN BUGÜNE KADAR HİÇ ARAÇLA İSTANBUL’A GİTMEDİM”

Ülger, cezaya ilişkin şöyle konuştu:

Henüz 3 yıldır Antalya sınırları içinde araç kullanıyorum. Her akşam ‘Bir ceza yazılmış mı ya da kural ihlali yapmış mıyım’ diyerek e- Devlet’imi kontrol ederim.

Sisteme girdim ve bir cezaya rastlamadım.

Ardından HGS ve karayolları bölümüne de bakmak istedim ve şoka uğradım. 25 Nisan saat 20.18’de Çamlıca-Samandıra geçişinde 10 liralık bir ceza yemişim. Ben bugüne kadar hiç araçla İstanbul’a gitmedim. Üstelik bu tarihlerde de gitmedim. Benim aracım İzmir, Bodrum ve Antalya’yı gördü. O nedenle çok şaşkınım.