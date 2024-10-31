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Antalya’da yaşayan ve İstanbul’a hiç gitmeyen sürücüye şaşırtan ceza

Antalya’da yaşayan ve İstanbul’a hiç gitmeyen sürücüye şaşırtan ceza
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Ekim 2024 - 10:57

Antalya’da yaşayan ve aracıyla İstanbul’a hiç gitmeyen Suna Ülger, e-Devlet’i kontrol ettiğinde Çamlıca-Samandıra geçişinde 10 liralık ceza yediğini gördü.

Antalya’da yaşayan Suna Ülger, e-Devlet’ini kontrol ederken, hafif ticari aracıyla hiç gitmediği İstanbul’dan kendisine köprü geçiş cezası kesildiğini fark etti.

Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Ülger, acemi bir sürücü olduğunu ve bu yüzden e-Devlet’i aralıklarla kontrol ettiğini bildirdi.

“BEN BUGÜNE KADAR HİÇ ARAÇLA İSTANBUL’A GİTMEDİM”

Ülger, cezaya ilişkin şöyle konuştu:

Henüz 3 yıldır Antalya sınırları içinde araç kullanıyorum. Her akşam ‘Bir ceza yazılmış mı ya da kural ihlali yapmış mıyım’ diyerek e- Devlet’imi kontrol ederim.
Sisteme girdim ve bir cezaya rastlamadım.

Ardından HGS ve karayolları bölümüne de bakmak istedim ve şoka uğradım. 25 Nisan saat 20.18’de Çamlıca-Samandıra geçişinde 10 liralık bir ceza yemişim. Ben bugüne kadar hiç araçla İstanbul’a gitmedim. Üstelik bu tarihlerde de gitmedim. Benim aracım İzmir, Bodrum ve Antalya’yı gördü. O nedenle çok şaşkınım.

“FAKAT BEN DURUMU FARK ETMESEYDİM BELKİ FAİZ İŞLEYECEKTİ”

Cezanın yanlışlıkla yazılmış olabileceğini belirten Suna Ülger, devamında şu sözleri sarf etti:

Cezamı görür görmez Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Tarafıma kesilmiş bir ceza olduğunu ve idari takibe girmiş olduğumu söylediler. 10 liralık ceza faizle birlikte 40 lira olmuş. Ücret çok komik bir rakam. Fakat ben durumu fark etmeseydim belki faiz işleyecekti, belki de başka sorunlar yaşayacaktım.

Ben bilinçli bir insanım. Sık sık e-Devlet’ime girerek kontrol yapabiliyorum. Ama binlerce insan var ki bu sistemi kullanmayı bilmiyor. Benim gibi bu sorunu yaşayan nice insan olabilir. Hiç olmazsa benim bu örneğimden sonra zaman zaman e-Devlet’lerini kontrol ederler.

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