Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Alman tur şirketlerinin Türkiye verisi: Antalya Mallorca’yı solladı

Alman tur şirketlerinin Türkiye verisi: Antalya Mallorca’yı solladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
24 Eylül 2024 - 16:46

Alman tur şirketlerinin verilerine göre her 5 Alman’dan 1’i tatil için Türkiye’yi tercih ederken Antalya, Alman turistler için ilk tercih oldu.

Türkiye, koronavirüs pandemisiyle sarsılan turizm sektörünü ayağa kaldırdı.

Özellikle bu yıl turizmde ’60 milyon turist 60 milyar dolar’ hedefiyle hareket eden Türkiye’de sezon erken başlamıştı.

Kurban ve Ramazan Bayramlarıyla yerli turistin hareketliliği ile başlayan turizm sezonu tüm yaz boyunca büyük bir sirkülasyonla devam etti.

Dünyanın her noktasından ülkemizin doğa, deniz ve tarih turizmi açısında çeşitli bölgelerine turist aktı.

ALMANYA’DAN ÇARPICI TURİZM VERİSİ

Bu kapsamda sezon yavaş yavaş sona yaklaşırken veriler de ortaya çıkmaya başladı.

Sezonun ilk verileri de Almanya’dan geldi.

Alman yayın organı DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın iki büyük tur şirketi olan Dertour ve TUI verilerini açıklarken, Türkiye ayrıntısı dikkat çekti.

5 ALMAN’DAN 1’İ TÜRKİYE’YE GELDİ

Dertour’un Ürün Müdürü Sven Schikarsky, her beş müşterilerinden birinin tatilini Türkiye’de geçirdiğini belirterek aileler bazında bu oranın her üç aileden biri olduğuna, dikkat çekti.

Dertour’dan hizmet alan Almanların tercihleri arasında İspanya ikinci sırada, Yunanistan üçüncü sırada, Mısır ve İtalya beşinci sırada yer aldı.

ANTALYA MALLORCA’YI SOLLADI

TUI’den hizmet alan Almanlar arasında da ilk tercih Türkiye oldu.

Türkiye’nin ardından en popüler destinasyonlar ise İspanya, Yunanistan ve Mısır ile İtalya oldu.

Antalya ise bu yıl Almanların gözde destinasyonu Mallorca’yı bile geride bıraktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştiren sanatçı şikâyetçi olduDevlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştiren sanatçı şikâyetçi oldu
Kremlin’den olası Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: BRICS Zirvesi’nde bir araya gelecekler mi?Kremlin’den olası Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: BRICS Zirvesi’nde bir araya gelecekler mi?
Adana’da TEKNOFEST için kebapçılar harekete geçtiAdana’da TEKNOFEST için kebapçılar harekete geçti
Rus dolandırıcının Türk erkeklerine evlilik vaadiRus dolandırıcının Türk erkeklerine evlilik vaadi
En acı veda! Son kez görmek istedi, morgda baygınlık geçirdiEn acı veda! Son kez görmek istedi, morgda baygınlık geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Arolat’ın ölümünde ses getiren ‘sarı serum’ iddiası: Tehlike saçan akım için uzmanlar uyardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüzde 128 zamlandı: Kimler ücretsiz grip aşısı yaptırabilecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştiren sanatçı şikâyetçi oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kremlin’den olası Erdoğan-Esad görüşmesi açıklaması: BRICS Zirvesi’nde bir araya gelecekler mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana’da TEKNOFEST için kebapçılar harekete geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızıl Goncalar bomba gibi geliyor! ‘Tarikatlar kapatılsın!’ mesajı olay yarattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman tur şirketlerinin Türkiye verisi: Antalya Mallorca’yı solladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rus dolandırıcının Türk erkeklerine evlilik vaadi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“DEDEMİN GÖZYAŞLARI” ZİRVEDE! “DEDEMİN GÖZYAŞLARI” MİLYON DOLARLIK RAKİPLERİNE FARK ATARAK GİŞEDE ZİRVEYE YERLEŞTİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UEFA’dan 2.5 ay gecikmeli ‘penaltı’ itirafı: Verilmeliydi
SON DAKİKA HABERLERİ
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren zanlının annesi: Keşke ben ölseydimEylül 24, 2024-1:39 pm
İsrail’in Lübnan planı ne?Eylül 24, 2024-12:28 pm
Fenomen Kübra Aykut intihar etti! Veda mektubu ortaya çıktıEylül 24, 2024-12:25 pm
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybettiEylül 24, 2024-10:02 am
Şeyda polisi şehit eden suç makinesi nasıl dışarıda?Eylül 24, 2024-9:50 am
Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildiEylül 23, 2024-3:38 pm
Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı!Eylül 23, 2024-3:32 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !