Alman tur şirketlerinin Türkiye verisi: Antalya Mallorca’yı solladı

Alman tur şirketlerinin verilerine göre her 5 Alman’dan 1’i tatil için Türkiye’yi tercih ederken Antalya, Alman turistler için ilk tercih oldu.

Türkiye, koronavirüs pandemisiyle sarsılan turizm sektörünü ayağa kaldırdı.

Özellikle bu yıl turizmde ’60 milyon turist 60 milyar dolar’ hedefiyle hareket eden Türkiye’de sezon erken başlamıştı.

Kurban ve Ramazan Bayramlarıyla yerli turistin hareketliliği ile başlayan turizm sezonu tüm yaz boyunca büyük bir sirkülasyonla devam etti.

Dünyanın her noktasından ülkemizin doğa, deniz ve tarih turizmi açısında çeşitli bölgelerine turist aktı.

ALMANYA’DAN ÇARPICI TURİZM VERİSİ

Bu kapsamda sezon yavaş yavaş sona yaklaşırken veriler de ortaya çıkmaya başladı.

Sezonun ilk verileri de Almanya’dan geldi.

Alman yayın organı DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın iki büyük tur şirketi olan Dertour ve TUI verilerini açıklarken, Türkiye ayrıntısı dikkat çekti.

5 ALMAN’DAN 1’İ TÜRKİYE’YE GELDİ

Dertour’un Ürün Müdürü Sven Schikarsky, her beş müşterilerinden birinin tatilini Türkiye’de geçirdiğini belirterek aileler bazında bu oranın her üç aileden biri olduğuna, dikkat çekti.

Dertour’dan hizmet alan Almanların tercihleri arasında İspanya ikinci sırada, Yunanistan üçüncü sırada, Mısır ve İtalya beşinci sırada yer aldı.

ANTALYA MALLORCA’YI SOLLADI

TUI’den hizmet alan Almanlar arasında da ilk tercih Türkiye oldu.

Türkiye’nin ardından en popüler destinasyonlar ise İspanya, Yunanistan ve Mısır ile İtalya oldu.

Antalya ise bu yıl Almanların gözde destinasyonu Mallorca’yı bile geride bıraktı.