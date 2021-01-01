Ali Babacan’dan Dikkat Çeken Erdoğan Paylaşımı!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aynı saatte, farklı kanallarda canlı yayına çıktı.

Ali Babacan, Habertürk TV’deki canlı yayın biter bitmez, kişisel Twitter hesabından, “Prompter kullanmadan soruları cevapladığım bir yayını daha geride bıraktık” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım…

“Bana edeceğin hakaretleri bile promptera bile yazdırmak zorunda kalıyorsun” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından “Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende…” diye yazmıştı.

Erdoğan’ın Kanal D-CNN Türk ortak yayınında duyulan ‘fısıldaşmalar’ ve görülen prompter sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor” ifadelerini kullanmıştı.