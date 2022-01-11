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AKP ve MHP’den Seçim Hamlesi: Teklif Meclis’e Geliyor

AKP ve MHP’den Seçim Hamlesi: Teklif Meclis’e Geliyor
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11 Ocak 2022 - 14:56

AKP ve MHP’den Seçim Hamlesi: Teklif Meclis’e Geliyor

AKP ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi yeniden Cumhur İttifakı’nın gündemine geldi. AKP kaynakları teklifin şubat sonrasında meclis gündemine getirileceğini açıkladı.

AKP ve MHP'den Seçim Hamlesi: Teklif Meclis’e Geliyor

Cumhur İttifakı, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıklarını tamamlandı. AKP kaynakları, teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.

MUHALEFETİN SEÇİM GÜVENLİĞİ ÖNERİSİ

Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini ifade eden kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine “seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak” yanıtını verdi.

Ama muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceği belirtildi.

YÜZDE 7 BARAJINDA ANLAŞMIŞLARDI

Cumhur İttifakı yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi konusunda anlaşmıştı. Geçtiğimiz eylül ayında açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Siyasi gündemi meşgul eden sadece seçim sistemi ve barajın ne olacağı değil, zillet ittifakının siyasi düşkünlüğü, bu zihniyetin üslubuna ambargo koyan tehlikeli kirliliktir” ifadelerini kullanmıştı.

MHP’NİN YANAŞMADIĞI BAŞLIKLAR

İki parti daha önce de gündeme gelen Seçim Yasası teklifinde ‘daraltılmış bölge, ittifak içi baraj, YSK’nın il seçim kurulu başkanları üzerindeki yetkilerinin artırılması’ gibi önemli konularda ilerleme sağlayamamıştı.

Sözcü

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