Adana'da sulama kanalına giren çocuktan acı haber

Adana’da Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi’nde, dün meydana gelen olayda, Yusuf Bedir ve kardeşi A. Bedir Kasım ayında serinlemek için sulama kanalına girmiş ve iki kardeş akıntıya kapılmıştı.

A. Bedir sudan vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Ancak, Yusuf Bedir akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Yusuf Bedir’i bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir’in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.