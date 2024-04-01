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Meteoroloji haftalık raporunu güncelledi! İstanbul’da sıcaklık 5 derece birden düşecek! Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

Meteoroloji haftalık raporunu güncelledi! İstanbul’da sıcaklık 5 derece birden düşecek! Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2024 - 17:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde hava durumu raporunu güncelledi. Uyarılar peş peşe gelirken Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek sıcaklıkların yurt genelinde 5 derece birden düşeceğini söyledi. Ayrıca Marmara dahil birçok kentte kar, karla karışık yağmur ve sağanak görülecek. İşte ülkemizde beklenen hava durumu tahmini…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

 

Meteoroloji haftalık raporunu güncelledi İstanbulda sıcaklık 5 derece birden düşecek Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

 

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TARİH VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Cuma Ülkede yağış yok İç kesimlerde sis var. Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat Pazardan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu’da yağmur var. İstanbul’da sıcaklık 5 derece düşecek bugün 20 C, pazar yağmurlu 15C.” dedi

MARMARA DAHİL KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Öte yandan Prof. Dr. Şen, “Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” ifadelerine de yer verdi.

Daha sonra CNN TÜRK’e konuk olan Prof. Dr. Şen uyarılarına şöyle devam etti:

Genel baktığımızda çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu’da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava gelecek. Marmara, Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak, sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul’u örnek verirsek sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Onun için pazar gününe dikkat edelim. Hem yağmur var hem de hava soğuk. İyi giyinelim.

Meteoroloji haftalık raporunu güncelledi İstanbulda sıcaklık 5 derece birden düşecek Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

Ondan sonraki hafta bu 5-6 derecelik düşüş kendisini tüm Türkiye’de koruyacak. İzmir’de 20 dereceye, Ankara’da 12 derecelere düşecek. Ve Anadolu’nun birkaç yerinde kar yağmaya başlayacak. Şu anda zaten Karadeniz’in yükseklerinde kar 30-40 santimi buldu.

Artık kışlıkları çıkartalım, hasta olmayalım. Özetlersek önümüzdeki hafta sıcaklıklar iyice düşecek. Artık 20 dereceleri görmeyeceğiz. İç Anadolu’nun kuzeyine de kar yağışı sarkabilir. Marmara için kar yağışına henüz zaman var.

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