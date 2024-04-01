Meteoroloji haftalık raporunu güncelledi! İstanbul’da sıcaklık 5 derece birden düşecek! Orhan Şen tarih verdi: Kar geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TARİH VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Cuma Ülkede yağış yok İç kesimlerde sis var. Sıcaklıklar mevsim normalinde fakat Pazardan itibaren 5-6 derece düşüş ile normalin altına düşecek. Pazar günü Marmara, Karadeniz ve Güney Doğu’da yağmur var. İstanbul’da sıcaklık 5 derece düşecek bugün 20 C, pazar yağmurlu 15C.” dedi

MARMARA DAHİL KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Öte yandan Prof. Dr. Şen, “Sıcaklık tüm yurtta 4-5 derece düşecek 1 hafta bu seviyelerde. Marmara da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimi, İç Anadolu kuzeyi ve doğuda kar yağışlı. Kış önümüzdeki pazar günü yurdu terk edecek” ifadelerine de yer verdi.

Daha sonra CNN TÜRK’e konuk olan Prof. Dr. Şen uyarılarına şöyle devam etti:

Genel baktığımızda çok kurak bir ay geçirdik. Anadolu’da çiftçiler yağmur bekliyor. Kar yağışı kapıya kadar yavaş yavaş geliyor. Bugün ve yarın Türkiye genelinde hava açık ve sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

Pazar gününden itibaren kuzey bölgelerinden soğuk hava gelecek. Marmara, Karadeniz bölgelerinde yağışla başlayacak, sıcaklıklar 5-6 derece düşecek. İstanbul’u örnek verirsek sıcaklık 21 derecelerden 15 dereceye kadar düşecek. Onun için pazar gününe dikkat edelim. Hem yağmur var hem de hava soğuk. İyi giyinelim.