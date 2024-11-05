Al Hilal’de Neymar şoku! Yine sakatlandı

Asya Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Al Hilal, Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Al Hilal mücadeleyi 3-0 kazanırken Maçta Neymar şoku yaşandı.
Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Esteghlal ile karşı karşıya geldi. Al Hilal, Esteghlal karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Al Hilal’e galibiyeti getiren golleri 15, 33 ve 74’üncü dakikalarda Aleksandar Mitrovic kaydetti.
Al Hilal bu sonucun ardından puanını 12’ye yükseltti. Esteghlal ise 3 puanda kaldı.
NEYMAR ŞOKU
Yaklaşık 1 yıllık sakatlığını yeni atlatan Neymar, yeniden sakatlandı. Al Hilal’de 58’inci dakikada oyuna dahil olan Neymar, 87’nci dakikada sakatlanarak kenara geldi. Neymar’ın 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.