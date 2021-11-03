Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ünlü Aktör Kal Penn Eşcinsel Olduğunu Duyurdu

Ünlü Aktör Kal Penn Eşcinsel Olduğunu Duyurdu
2 views
02 Kasım 2021 - 14:30

Ünlü Aktör Kal Penn Eşcinsel Olduğunu Duyurdu

Daha önce eski ABD Başkanı Obama’nın danışmanlığını da yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu duyurdu.

Ünlü aktör Kal Penn eşcinsel olduğunu açıkladı - Gerçek Gündem

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanlığını yapan aktör Kal Penn, eşcinsel olduğunu ve nişanlandığını açıkladı.

‘Harold & Kumar’ film serisiyle üne kavuşan aktör, geçen hafta ‘Ciddi Olamazsın’ adlı kitabı hakkında konuşmadan önce cinsel tercihini kamuoyuna duyurdu.

People dergisine röportaj veren Penn, 11 yıllık sevgilisi Josh ile nişanlandığını belirtti.

Penn, ayrıca bu açıklamayı yapma konusunda yakınları tarafından çokça desteklendiğini ifade etti.

‘Kendimi çok şanslı hissediyorum’

Penn, “Önce ailem ve yakın arkadaşlarımla bir şeyler paylaştım. Bunun şaka gibi geldiğini biliyorum, ama doğru: Hintli anne babanıza ve Güney Asya topluluğuna bir aktör olarak yaşamayı düşündüğünüzü halihazırda söylediyseniz, sonrasındaki herhangi bir muhabbet gerçekten çok kolay olur” dedi.

Ailesinden onay aldığını kaydeden aktör, “Bu harika bir şey. Herkesin bu konuda farklı tecrübeleri olduğunu biliyorum ve bu sebeple kesinlikle kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Penn, röportajında, ilişkisine dair detayları paylaşmak istese de nişanlısı ve ailesinin ‘göz önünde olmak istemediğini ve ilgi odağı olmaktan çekindiğini’ kaydetti.

Penn, ayrıca cinselliğini nispeten geç bir yaşta keşfettiğini de sözlerine ekledi.

‘Büyük bir Hint düğünü istiyorum’

Düğün planlarından söz eden Penn, büyük bir Hint düğünü istediğini ancak Josh’un ‘aile arasında 20 dakika sürecek hızlı bir şeyler’ istediğini dile getirdi.
‘Harold & Kumar’ serisinin yanı sıra Penn, ‘House’, ‘Designated Survivor’, ‘How I Met Your Mother’ ve ‘The Big Bang Theory’ gibi dizilerde rol almıştı.

Penn, 2009’da dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetiminde Beyaz Saray Halk Katılımı Bürosu Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Obama’nın ikinci dönem seçilmesinin ardından Penn, Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi’ne alınmıştı.

Penn, 2017’nin ağustos ayında diğer komite üyeleriyle birlikte görevinden istifa etmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oryantal Asena Geçmişini Sildirdi: YıpranıyorumOryantal Asena Geçmişini Sildirdi: Yıpranıyorum
Hande Ünal Pozları İle Instagram’ı SalladıHande Ünal Pozları İle Instagram’ı Salladı
Shakira ve eşi Pique’nin Cesur Pozu Gündemi SarstıShakira ve eşi Pique’nin Cesur Pozu Gündemi Sarstı
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıAleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı Kazandı
İstanbul’da düğün terörü! Trafiği birbirine kattılarİstanbul’da düğün terörü! Trafiği birbirine kattılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet işleri bakanını yerden yere vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin’e taciz şoku!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün’e böyle seslendi: Elimi de kolumu da bağla hadi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Twitch yayıncısı ‘didemss’ kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aybüke Pusat’tan dikkat çeken itiraf: “Düşündüklerim başıma gelir…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derya Uluğ’dan sevgilisi Asil Gök’e 150 bin TL’lik doğum günü hediyesi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Aktör Kal Penn Eşcinsel Olduğunu Duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Danla Bilic’den Yeni Sevgilisiyle Aşk Dolu Poz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oryantal Asena Geçmişini Sildirdi: Yıpranıyorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı TaşıyorEkim 30, 2021-1:12 pm
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür…Ekim 30, 2021-1:04 pm
Beren Saat’ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dansEkim 30, 2021-12:49 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !