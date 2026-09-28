Serenay Sarıkaya Disneyland’ı birbirine kattı! Çocuklar gibi eğlendi

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Paris’te yoğun geçen programı öncesinde soluğu Disneyland’da aldı.

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Fransa’ya giden ünlü oyuncu, programından arta kalan zamanını eğlenceye ayırdı.

DİSNEYLAND’DA NEŞELİ ANLAR

Sarıkaya, Paris’teki Disneyland’ı ziyaret ederek gün boyunca eğlencenin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncu, parkta geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Sarıkaya’nın renkli kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

YÜZÜNÜ RENKLİ BOYALARLA SÜSLETTİ

Disneyland ziyaretinde oldukça neşeli görüntüler veren Serenay Sarıkaya, yüzüne yaptırdığı rengarenk boyalarla objektif karşısına geçti.

Renkli atmosferin ve eğlencenin tadını çıkaran oyuncunun çocuksu ve enerjik halleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sarıkaya’nın paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, hayranları ünlü oyuncunun eğlenceli pozlarına övgüler yağdırdı.

PARİS MODA HAFTASI ÖNCESİ EĞLENCE MOLASI

Serenay Sarıkaya’nın Disneyland ziyareti, Paris Moda Haftası kapsamındaki etkinlikler öncesinde verdiği keyifli bir mola oldu.

Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren oyuncu, Disneyland’ın renkli dünyasında bol bol fotoğraf çektirerek bu anları takipçileriyle paylaşmış oldu.

Sarıkaya’nın neşeli kareleri, sosyal medyada magazin gündeminin öne çıkan paylaşımları arasında yer aldı.