Danla Bilic’den Yeni Sevgilisiyle Aşk Dolu Poz

Danla Bilic’den Yeni Sevgilisiyle Aşk Dolu Poz

Geçtiğimiz ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran fenomen Danla Bilic, yeni sevgilisi ile aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Youtube’da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic, Türkiye’nin kozmetik imparatoru olan yeni sevgilisi Yusuf Engin ile pozunu sosyal medyada yayınladı.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımına binlerce ve yorum geldi. Bilic, sevgilisiyle aşk dolu pozunu kalp emojisiyle paylaştı.

Danla Bilic, geçtiğimiz ay Poyraz Teoman ile yollarını ayırmış ve kalbini kısa sürede Türkiye’nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin’e kaptırmıştı.

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter’da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, bir çok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.