Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Danla Bilic’den Yeni Sevgilisiyle Aşk Dolu Poz

Danla Bilic’den Yeni Sevgilisiyle Aşk Dolu Poz
2 views
02 Kasım 2021 - 14:26

Danla Bilic’den Yeni Sevgilisiyle Aşk Dolu Poz

Geçtiğimiz ay Poyraz Teoman ile yollarını ayıran fenomen Danla Bilic, yeni sevgilisi ile aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Youtube’da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic, Türkiye’nin kozmetik imparatoru olan yeni sevgilisi Yusuf Engin ile pozunu sosyal medyada yayınladı.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımına binlerce ve yorum geldi. Bilic, sevgilisiyle aşk dolu pozunu kalp emojisiyle paylaştı.

Danla Bilic, geçtiğimiz ay Poyraz Teoman ile yollarını ayırmış ve kalbini kısa sürede Türkiye’nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin’e kaptırmıştı.

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter’da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, bir çok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.

 

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oryantal Asena Geçmişini Sildirdi: YıpranıyorumOryantal Asena Geçmişini Sildirdi: Yıpranıyorum
Hande Ünal Pozları İle Instagram’ı SalladıHande Ünal Pozları İle Instagram’ı Salladı
Shakira ve eşi Pique’nin Cesur Pozu Gündemi SarstıShakira ve eşi Pique’nin Cesur Pozu Gündemi Sarstı
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıAleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı Kazandı
İstanbul’da düğün terörü! Trafiği birbirine kattılarİstanbul’da düğün terörü! Trafiği birbirine kattılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet işleri bakanını yerden yere vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hem hakarete uğradı, hem de tehdit edildi! Kanal D sunucusu Şevval Şirin’e taciz şoku!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün’e böyle seslendi: Elimi de kolumu da bağla hadi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Twitch yayıncısı ‘didemss’ kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aybüke Pusat’tan dikkat çeken itiraf: “Düşündüklerim başıma gelir…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derya Uluğ’dan sevgilisi Asil Gök’e 150 bin TL’lik doğum günü hediyesi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Aktör Kal Penn Eşcinsel Olduğunu Duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Danla Bilic’den Yeni Sevgilisiyle Aşk Dolu Poz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oryantal Asena Geçmişini Sildirdi: Yıpranıyorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı TaşıyorEkim 30, 2021-1:12 pm
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür…Ekim 30, 2021-1:04 pm
Beren Saat’ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dansEkim 30, 2021-12:49 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !