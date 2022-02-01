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Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor
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03 Mart 2022 - 15:13

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor

Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna’da playboy modeli Dasha Astafieva, ülkesinden ayrılmadığını ve evlerinin altındaki bir sığınıkta beklediklerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 1

Evlerinin altındaki sığınıkta ailesi ve köpekleriyle beraber kaldığını ifade eden Astafieva, “Hala Kiev’deyiz” diyerek başkentteki son durum hakkında bilgilendirme yaptı.

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 2

Instagram’da 500 bin takipçisi bulunan 36 yaşındaki playboy modeli, Ukraynalı askerleri ve onların cephedeki çabalarını destekleyen açıklamalar yaptı.

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 3

Kendi yaşadığı korku ve endişe anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Astafieva, ülkesi için tüm dünyadan yardım istedi.

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 4

Yaşadıkları zor günlerde ülkesini terk etmeyeceğini dile getiren Astafieva, köpekleriyle birlikte sığınıktan paylaştığı fotoğrafında, “Kelimeleri doğru seçip konuşmak mümkün değil.

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 5

Bugün hepimiz aynı dili konuştuğunuz insanlardan yardım istiyoruz. Savaşçılar, savunucular! İnanıyoruz ve bekliyoruz. Hepimiz birlikte başaracağız. İradeniz, muazzam cesaretiniz ve gücünüz için teşekkür ederim” notunu ekledi.

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 6

Instagram hesabına yaptığı bir başka gönderide Astafieva, kendisinin ve ailesinin hala Ukrayna başkentinde olduğunu ve orada kalmaya kararlı olduklarını söyledi.

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 7

Astafieva paylaşımına, “Her birimiz kalbimizdeki barışı düşünmeliyiz. Her saniye her evde korku hakim. Ailem ve ben Kiev’deyiz. Evde kalıyoruz ve herkese yardım etmeye çalışıyoruz” dedi.

Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 8
Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 9
Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 10
Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 11
Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 12
Ukraynalı playboy modeli sığınaktan paylaştı! Gözlerindeki korku her şeyi özetliyor - Sayfa 13
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