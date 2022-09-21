Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Dikkat: Hava bir anda buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağını duyurdu. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da yağışın başlayacağı saati açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum’un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN: SICAKLIKLAR 3-7 DERECE AZALACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen “Bugün yağışlar Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli İstanbul’a gece yarısından sonra gelir. Sıcaklıklar 3-7 derece azalacak. Doğu Anadolu’da güneyden kuvvetli rüzgar var” mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, “Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’de Sıcaklık hissedilen derecede azalıyor. İstanbul 22, Ankara 26, Kastamonu 23, Trabzon 25 derece. Bugün yağış Karadeniz kıyısında. Salı, çarşamba da böyle. Perşembeden itibaren yağış Marmara dahil Anadolu’da etkili. Sıcaklık daha da azalıyor” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağış nedeniyle 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.