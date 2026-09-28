CHP’de “arınma” gündemi! Kılıçdaroğlu’ndan istifalar sonrası çarpıcı açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant’ta düzenlenen TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı’nın son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Parti içindeki son gelişmelerden genel başkanlık tartışmalarına, Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılmasından parlamenter sistem önerisine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, bir kez daha “arınma” mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin siyasi etik ve ahlaki değerler üzerinden yeniden şekillenmesi gerektiğini savunurken, son dönemde yaşanan istifaların ardından partideki “arınmanın” büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi.

“PARTİ TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR KİRLİ BİR SÜRECE SOKULDU”

Toplantının ana gündemlerinden birinin siyasi etik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’de siyasetin güven veren bir zemine oturması gerektiğini ifade etti.

CHP’nin kuruluşundan itibaren taşıdığı değerlere vurgu yapan Kılıçdaroğlu, partinin bu değerlerden uzaklaştırıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu, “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu” ifadelerini kullanarak, yaşananların yalnızca parti mensuplarını değil, siyasete duyulan güveni de etkilediğini söyledi.

“İSTİFALARLA ARINMANIN BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise “arınma” ifadeleri oldu.

Partinin zor bir dönemden geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, öncelikle il ve ilçe örgütlerinin yenilenmesi ve üyelerin parti sürecinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki değişime ilişkin, “Arınma oldu mu partide büyük ölçüde arınma oldu. Özellikle istifalarla bu arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

“GÜVENLİ LİMAN” MESAJI

Kılıçdaroğlu, CHP’nin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde “güvenli liman” ifadesini de kullandı.

Bu ifadeyle partisinin kuruluşundaki siyasi ve ahlaki değerlere yeniden dönmesini kastettiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin belirli bir kişiye bağlı hale gelmesinden ziyade kadrolar ve üyeler tarafından yönetilen bir yapıya sahip olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, “Benim ömür boyu CHP Genel Başkanlığı yapacağım diye bir iddiam hiç olmadı” diyerek genel başkanlık göreviyle ilgili kişisel bir süreklilik iddiasının bulunmadığını ifade etti.

“GENEL BAŞKANLIK İÇİN ADAYIM DEMEDİM”

Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa aday olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi.

Bu konuda şimdiye kadar “adayım” şeklinde bir açıklama yapmadığını belirten Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için aday olmak isteyen isimlerin bulunabileceğini ve bu kişilerin siyasi çalışmalarını sürdürebileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, adaylık tartışmasının şu aşamada erken olduğunu belirterek parti içerisindeki örgütlenme ve seçim sürecinin öncelikli olduğunu ifade etti.

MANSUR YAVAŞ’IN İSTİFASI HAKKINDA KONUŞTU

Toplantıda gündeme gelen başlıklardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılması oldu.

Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve Anıtkabir’deki programa katılmasını istediğini ancak Yavaş’ın kendi tercihleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin kararının kendisine ait olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu tercihe saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

“GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLMELİ”

Türkiye’nin yönetim sistemi konusunda da görüşlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savundu.

Anayasa değişikliğinin de gündeme alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir sürecin yalnızca siyasi aktörlerin değil, toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin tek bir kişinin iradesine bağlı olmaması gerektiği yönündeki görüşünü de dile getirdi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİNE DESTEK AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dış politikadaki konumuna ilişkin değerlendirmesinde ise bölgesel sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Terörsüz Türkiye” kapsamında parlamentoya gelen yasa taslağına destek verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, sürecin sonuçlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin Irak ve Suriye başta olmak üzere bölgesindeki ülkelerle ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini savundu.

“YÜZDE 51 ALMA ŞANSINIZ YOKSA İŞ BİRLİĞİ YAPACAKSINIZ”

Kılıçdaroğlu, seçimlerde ittifak ve iş birliği konusuna ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Bir siyasi aktörün tek başına yüzde 51 desteğe ulaşamaması durumunda iş birliği arayışının gündeme gelmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, seçimlerde ortak hareket etmenin önemine işaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun Bolu Abant’taki açıklamalarında parti içi “arınma”, CHP’nin kuruluş değerlerine dönüş, genel başkanlık adaylığı, Mansur Yavaş’ın istifası ve seçim iş birlikleri gibi başlıklar öne çıktı.