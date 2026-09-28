3 aydır tutukluydu! Deniz Göktaş hakkında bomba karar

“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Göktaş hakkında tahliye kararı verildi.

Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamaları yöneltilmişti. Duruşmada savunmasını yapan Göktaş suçlamaları kabul etmedi.

DENİZ GÖKTAŞ İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

“Ölü Deniz” isimli gösterisinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, 88 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülürken salonun yetersiz kalması nedeniyle daha büyük bir salonda gerçekleştirildi. Göktaş’ın savunması ve tarafların taleplerinin ardından mahkeme kararını açıkladı.

SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Göktaş, gösterisindeki ifadelerin mizah ve siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Savunmasında, “Diktatör bir hakaret değil, siyasi betimlemedir” ifadelerini kullanan Göktaş, gösterisi nedeniyle gelen şikayetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Komedyen, gösteriyle ilgili kendisine ulaşan tepkilerin büyük bölümünün bilet bulunamamasıyla ilgili olduğunu savunurken, hakkındaki çok sayıdaki şikayetin toplu şekilde yapıldığını öne sürdü.

Göktaş, savunmasının sonunda beraat ve tahliye talebinde bulundu.

SAVCI CEZA İSTEDİ, TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Göktaş’ın bazı suçlardan cezalandırılmasını isterken, hükümle birlikte tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, tarafların beyanlarının ardından dosyayı değerlendirerek kararını açıkladı.

Göktaş hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. “Suçu ve suçluyu övme” suçlaması yönünden ise beraat kararı çıktı. Toplam cezanın ardından Göktaş’ın tahliyesine hükmedildi.

GÖKTAŞ’IN TUTUKLULUK SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Deniz Göktaş’ın 1 Haziran’da Harbiye’de sahnelediği “Ölü Deniz” gösterisi 24 Haziran’da YouTube üzerinden yayımlandı. Gösterinin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Göktaş, hakkında verilen gözaltı kararı sırasında yurt dışında bulunuyordu. 2 Temmuz’da Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bir gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede üç ayrı suçlama yer aldı. Savcılık, bu suçlamalar kapsamında farklı maddelerden hapis cezası talep etti.

TAHLİYE KARARI VERİLMİŞ, ANCAK CEZAEVİNDEN ÇIKAMAMIŞTI

Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine 28 Ağustos’ta “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları yönünden tahliye kararı verilmişti.

Ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan bu kez gösterisindeki “Daltonlar” bölümüne ilişkin “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

Savcılığın ilk iki suçlama kapsamında verilen tahliye kararına itiraz etmesinin ardından Göktaş hakkında yeniden tutuklama kararı verilmişti. Böylece komedyen cezaevinde kalmaya devam etmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİNDE NELER YAŞANDI?

Soruşturma sürecinde Göktaş’ın gösterisindeki bazı ifadeler iddianamenin konusu oldu. Savcılık, gösteride yer alan bazı bölümlerin “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu ve suçluyu övme” kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

İddianamede Göktaş hakkında hapis cezası talep edilirken, davanın ilk duruşması için 28 Eylül tarihi belirlendi.

DURUŞMAYI ÇOK SAYIDA İSİM TAKİP ETTİ

Deniz Göktaş’ın ilk duruşması kamuoyunun da yakın takibinde oldu. Duruşmayı çok sayıda siyasetçi, milletvekili ve hukukçu takip etti.

Duruşma öncesinde Göktaş’ın yaklaşık üç aylık tutukluluğu ve gösterisindeki ifadeler nedeniyle yürütülen yargılama, sosyal medyada da geniş biçimde tartışıldı.

KARARIN ARDINDAN TAHLİYE

Mahkemenin açıkladığı kararın ardından Deniz Göktaş’ın tahliyesine karar verildi.

Böylece “Ölü Deniz” gösterisi nedeniyle yaklaşık 88 gün tutuklu kalan Göktaş, ilk duruşmanın ardından cezaevinden çıkma hakkı elde etti. Mahkeme, bazı suçlamalar yönünden hapis cezası verirken, “suçu ve suçluyu övme” suçlaması yönünden beraat kararı verdi.

Davanın sonucu, Göktaş’ın yaklaşık üç aylık tutukluluk sürecinin ardından kamuoyunun gündemindeki en önemli gelişme oldu.