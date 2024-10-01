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Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel ‘eski günlerdeki gibi’ diyerek peş peşe paylaştı

Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel ‘eski günlerdeki gibi’ diyerek peş peşe paylaştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2024 - 16:12
Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hande Erçel şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Kırmızı göğüs dekolteli büstiyeri ile araba içerisinde peş peşe poz veren Erçel’in bu hali çok beğenildi. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı - Sayfa 1

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti.

 

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Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı - Sayfa 2

POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Hande Erçel, Dilara Fındıkoğlu imzalı göğüs dekolteli kırmızı büstiyeri ile araba içerisinde poz verdi. Erçel, paylaşımına “Eski günlerdeki gibi” notunu düştü.

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Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı - Sayfa 3

BEĞENİ YAĞDI

Ünlü ismin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

 

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Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı - Sayfa 4

Erçel’e sosyal medyada; ‘harika görünüyorsun’, ‘muhteşemsin’, ‘harika görünüyor’, ‘çok ama çok güzel’, ‘güzelliğin şaka mı?’, ‘büyüleyici’ gibi yorumlar yapıldı.

 

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Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı - Sayfa 5

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ

Margot Robbie, Cardi B, Kylie Jenner, Lady Gaga, Bella Hadid gibi birçok ünlü isim, davetlerde, gala gecelerinde Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu tasarımlarını tercih ediyor.

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Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı - Sayfa 6
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Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel 'eski günlerdeki gibi' diyerek peş peşe paylaştı - Sayfa 7
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