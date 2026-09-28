Fon krizinde yeni dalga mı geliyor? Selvi’den “sürpriz tutuklama” iddiası

Türkiye’nin gündeminde geniş yer bulan fon soruşturmasına ilişkin yeni bir kulis gündeme geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve tutuklamaların gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Selvi, yazısında görüştüğünü belirttiği AK Parti milletvekillerinin süreç nedeniyle “infial halinde” olduğunu aktarırken, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu savundu. Selvi ayrıca, soruşturmanın derinleşmesi halinde yeni isimlerin de adli süreçle karşı karşıya kalabileceği değerlendirmesinde bulundu.

“PANDORANIN KUTUSU YENİ AÇILDI”

Selvi, fon krizine ilişkin değerlendirmesinde soruşturmanın kapsamının ilerleyen günlerde genişleyebileceği görüşünü dile getirdi.

Köşe yazısında “Pandoranın kutusu yeni açıldı” ifadesini kullanan Selvi, mevcut soruşturmanın henüz bütün boyutlarıyla derinleştirilmediğini ileri sürdü.

Selvi’ye göre soruşturmanın daha ayrıntılı incelenmesi halinde kamuoyunun şu ana kadar bilmediği yeni gelişmeler ortaya çıkabilir. Bu kapsamda bazı kişilerin tutuklanabileceğini de öne sürdü.

Buradaki tutuklama değerlendirmesinin Selvi’nin öngörüsü ve kulis aktarımı olduğu, yeni tutuklamaların gerçekleşeceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığı belirtilmeli.

AK PARTİ KULİSLERİNİ AKTARDI

Selvi, yazısında fon krizinin AK Parti içerisinde de yakından takip edildiğini belirtti.

Görüştüğü AK Parti milletvekillerinin yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu aktaran Selvi, usulsüzlük yapan kim olursa olsun hesap sorulması gerektiği yönündeki görüşün öne çıktığını yazdı.

Selvi ayrıca, fon krizinin ortaya çıkardığı mağduriyetin sıradan yatırımcıların üzerine bırakılmaması gerektiğini savundu. Ona göre, soruşturma sonucunda haksız kazanç elde ettiği belirlenen kişiler varsa, ortaya çıkan zararın da bu kişiler üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor.

ÖMER ÇELİK DE “HESAP SORULACAK” MESAJI VERMİŞTİ

Fon soruşturmasıyla ilgili iktidar cephesinden son günlerde yapılan açıklamalarda da benzer şekilde hukuki süreç vurgusu öne çıktı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Eylül’de yaptığı açıklamada, fon soruşturmalarında “yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır” ilkesinin esas alınacağını söyledi.

Çelik, usulsüzlük, yolsuzluk veya istismara karışarak mağduriyet oluşturanların hesap vereceğini belirtirken, denetim kurullarının görevlerinin başında olduğunu ve gereken adımların atılacağını ifade etti.

Çelik ayrıca, fon krizi olarak gündeme gelen sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla parti ve ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini belirtti.

ERDOĞAN DA “SORUMLULUĞU OLAN HESAP VERECEK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 24 Eylül’de fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ve belli sayıdaki fonda sorun yaşandığını belirterek, finansal sistemin tamamına ilişkin bir risk bulunmadığını ifade etti.

Erdoğan, yargının kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve bazı gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğini belirterek, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Ayrıca benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamalar, Selvi’nin yazısında aktardığı siyasi değerlendirmelerin arka planında yer alan resmi açıklamalar açısından önem taşıyor.

SORUŞTURMADA ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Fon soruşturması kapsamında adli işlemler de sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonların incelendiğini; bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dolayısıyla soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve yeni adli işlemlerin yapılıp yapılmayacağı, devam eden incelemelerin sonucuna bağlı olacak.

“BAZI KELLELER UÇABİLİR” İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Selvi’nin yazısındaki en dikkat çekici bölüm ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin yaptığı değerlendirme oldu.

Selvi, soruşturmanın derinleşmesi halinde siyasi ve idari açıdan yeni sonuçların ortaya çıkabileceğini öne sürerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir” ifadesini kullandı.

Bu ifade Selvi’nin kendi siyasi değerlendirmesi niteliğinde. Erdoğan’ın yeni bir siyasi tasfiye veya görevden alma kararı alacağına ilişkin bu yazı dışında doğrulanmış bir resmi açıklama bulunmuyor.

GÖZLER SORUŞTURMANIN DEVAMINDA

Fon soruşturmasıyla ilgili hem adli hem de idari incelemeler devam ederken, siyasi kanattan gelen açıklamalarda da sürecin kapsamlı biçimde takip edileceği mesajı veriliyor.

Şu aşamada resmi makamların açıklamaları, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesi ve yatırımcıların mağduriyetlerinin incelenmesi üzerine yoğunlaşıyor. Yeni tutuklama veya başka siyasi sonuçlara ilişkin değerlendirmeler ise mevcut durumda kulis bilgisi, yorum veya öngörü niteliğinde bulunuyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak resmi açıklamalar, hangi kişi ve işlemlerin hukuki inceleme kapsamında olduğunu daha net ortaya koyacak.