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Serdar Ortaç Koronavirüs’e Yakalandı

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Serdar Ortaç Koronavirüs’e Yakalandı
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30 Ağustos 2021 - 15:50
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Şarkıcı Serdar Ortaç’tan üzen haber geldi. Ortaç’ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktığı belirtildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç’tan üzen haber geldi. Ortaç’ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“ŞİFA OLSUN, BİSMİLLAH”

Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, “Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız… Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah” ifadelerini kullanmıştı.

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