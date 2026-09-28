Roberto Carlos’tan şok itiraf! Futboldan kazandığı servetin yüzde 99’unu kaybetti

Dünya futbolunun en tanınan isimlerinden, Brezilya ve Real Madrid efsanesi Roberto Carlos, futbolculuk kariyerinde elde ettiği kazancın neredeyse tamamını kaybettiğini açıkladı. 53 yaşındaki eski futbolcu, yaşadığı finansal sorunların arkasında eski menajeriyle yaşadığı problemler ve ailevi meselelerin bulunduğunu söyledi.

Portekiz’de düzenlenen Portugal Football Summit etkinliğinde konuşan Roberto Carlos, kariyerinin ardından yaşadığı ekonomik krizi yıllar sonra kamuoyuyla paylaştı. Eski futbolcu, futbol döneminde kazandığı paranın yüzde 99’unu kaybettiğini belirterek, bu süreçte yaptığı hatalardan ders çıkardığını ifade etti.

“HESABIMDA HİÇBİR ŞEY BIRAKMADILAR”

Roberto Carlos, yaşadığı ekonomik sıkıntıyı anlatırken parasını yönetme konusunda güvendiği kişilerle ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.

Eski futbolcu, menajerler ve ailevi meseleler nedeniyle futbol kariyeri boyunca kazandığı servetin çok büyük bölümünü kaybettiğini belirterek, “Hesabımı sıfırlayan insanlarla sorunlar yaşadım. Menajerler ve ailevi meseleler nedeniyle futbolda kazandığım her şeyin yüzde 99’unu kaybettim” ifadelerini kullandı.

Carlos, yaşananlarda kendi hatalarının da bulunduğunu kabul ederek özellikle genç futbolculara finansal konularda daha dikkatli olmaları yönünde mesaj verdi.

“VARLIĞINDAN HABERDAR OLMADIĞIM BELGELER GELDİ”

Roberto Carlos’un açıklamalarında en çok dikkat çeken bölüm ise servetinin nasıl bir anda büyük ölçüde kaybolduğunu fark ettiği anı anlatması oldu.

Eski yıldız futbolcu, bir perşembe gecesi normal şekilde uyuduğunu, ertesi gün ise daha önce varlığından haberdar olmadığı çok sayıda belgeyle karşılaştığını söyledi.

Carlos, “Perşembe günü gece yarısı uyudum. Cuma günü ise varlığından bile haberdar olmadığım bir yığın belge elime ulaştı. İşte o anda bütün geçmişimi kaybettiğimi anladım” şeklinde konuştu.

Belgelerin içeriğine ilişkin ayrıntı vermeyen Carlos, yaşadığı sürecin kendisi açısından büyük bir finansal kırılma noktası olduğunu aktardı.

ESKİ MENAJERİYLE CİDDİ SORUN YAŞADI

Carlos, ekonomik kayıplarında eski menajeriyle yaşadığı sorunların da önemli bir rol oynadığını söyledi. Ancak konuşmasında söz konusu kişinin adını açıklamadı ve yaşanan sürecin bütün ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmadı.

Eski futbolcu daha önceki yıllarda da kariyerinin ilk dönemlerinde bazı finansal ve mülkiyet işlemleri konusunda eski danışmanlarıyla sorunlar yaşadığını anlatmıştı. Ancak Carlos’un 2026’da yaptığı açıklamada bahsettiği yüzde 99’luk kaybın tüm ayrıntıları kamuya açık şekilde ortaya konulmuş değil.

KARİYERİNDE DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Roberto Carlos’un yaşadığı finansal sorun, futbol kariyerinin büyüklüğü nedeniyle daha da dikkat çekti.

Brezilyalı yıldız; Real Madrid, Inter ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde forma giydi. Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası’nı kazanan Carlos, Real Madrid formasıyla da üç Şampiyonlar Ligi ve dört LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Dünyanın en başarılı sol beklerinden biri olarak kabul edilen Carlos, özellikle güçlü şutları ve frikikleriyle futbol tarihinin unutulmaz oyuncuları arasında yer aldı.

KAYBETTİKLERİNDEN SONRA HAYATINI YENİDEN KURDU

Roberto Carlos, yaşadığı büyük finansal krizin ardından hayatını yeniden düzene sokmayı başardığını da anlattı.

Eski futbolcu, iş ortağı Paul Brighten ve Entourage Sport & Entertainment ile birlikte finansal ve aile hayatını yeniden yapılandırdığını belirtti. Carlos, bugün yaşadığı deneyimleri genç futbolculara aktararak onların benzer hataları yapmaması için uyarılarda bulunuyor.

Carlos, futbolu bıraktıktan sonraki yaşamına ilişkin planlarını daha önce de düşündüğünü ve kariyerinin son döneminde spor yöneticiliği eğitimi ile marka çalışmalarına yöneldiğini söyledi.

“GENÇLER BENİM YAPTIĞIM HATALARI YAPMASIN”

Yaşadığı süreci yalnızca bir finansal kayıp olarak değerlendirmeyen Roberto Carlos, bunu genç futbolcular için bir ders olarak gördüğünü söyledi.

“Hatalar yaptım. Bu nedenle gençlerden benim yaptığım hataları yapmamalarını istiyorum” diyen Carlos, futbolcuların kariyerleri devam ederken geleceklerini de planlamaları gerektiğine dikkat çekti.

FUTBOLCULUKTAN SONRA YENİ BİR DÖNEM

Roberto Carlos bugün futbol dünyasından tamamen kopmuş değil. Real Madrid’in kulüp elçisi olarak görev yapan eski yıldız, kariyerinden kazandığı deneyimleri futbolun yeni nesline aktarmaya devam ediyor.

Carlos’un servetinin yüzde 99’unu kaybettiğine ilişkin açıklaması ise futbol dünyasında geniş yankı buldu. Ünlü futbolcunun anlattığı hikaye, yüksek gelir elde eden sporcuların kariyer sonrası finansal yönetim konusunda karşılaşabileceği riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Carlos, yaşadığı zorlu dönemin ardından bugün hayatından memnun olduğunu ve başından geçenleri genç sporculara bir uyarı olarak anlattığını ifade etti.