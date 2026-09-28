Milyarlık fon iddialarının ardından Mustafa Sandal’dan ilk açıklama!

Türkiye’nin gündemindeki fon soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal’ın adının soruşturma kapsamında gündeme gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendisinin herhangi bir fon işlemi veya organizasyonuyla bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Soruşturma kapsamında bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında Melis Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan milyarlarca liralık çıkış yaptığı ve yüksek miktarda kazanç elde ettiği öne sürüldü. Ancak söz konusu rakamların resmi belge veya doğrulanmış verilerle ortaya konulmadığı, Melis Sandal’ın avukatı tarafından da bu iddiaların reddedildiği belirtildi.

MELİS SANDAL HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Fon soruşturmasıyla ilgili haberlerde Melis Sandal’ın son dönemde tasfiye edilen bazı fonlardan yaklaşık 11 milyar liralık çıkış yaptığı ve belirli bir dönemde 2 milyar 350 milyon lira net kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

Ancak bu rakamların resmi makamlar tarafından kişi ve işlem bazında kamuoyuna doğrulandığına ilişkin bir belge bulunmadığı bildirildi. Melis Sandal’ın avukatı Şahin Baran da söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

AVUKATI: “11 MİLYAR TL ÇIKIŞ İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

Melis Sandal ve babası Cihan Sütşurup adına açıklama yapan avukat Şahin Baran, basında yer alan 11 milyar liralık fon çıkışı iddiasını reddetti.

Baran, söz konusu rakamın herhangi bir resmi belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmadığını belirterek, müvekkillerinin fonlardan kazanç sağlayan kişiler değil, yaşanan süreç nedeniyle mağdur olan yatırımcılar arasında bulunduğunu savundu.

Avukatın açıklamasına göre Melis Sandal ve yakınlarının bazı fonlarda halen yatırımları bulunuyor. Fonların tasfiye edilmesi nedeniyle bu yatırımlara erişilemediği ve bu nedenle maddi zarar yaşandığı ileri sürüldü.

“HAKSIZ KAZANÇ VARSA İADE ETMEYE HAZIRIZ”

Savunma tarafının açıklamasında dikkat çeken bir başka bölüm ise olası haksız kazançla ilgili oldu.

Avukat Şahin Baran, yetkili makamların incelemeleri sonucunda elde edilen bir kazancın diğer yatırımcıların mağduriyetiyle bağlantılı ve haksız olduğunun ortaya konulması halinde, söz konusu kazancın hukuka uygun yöntemlerle iade edilmeye hazır olduklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca müvekkillerin soruşturma ve incelemelere açık olduğu, gerekli bilgi ve belgelerin yetkili makamlarla paylaşılacağı ifade edildi.

MUSTAFA SANDAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Eşi hakkında ortaya atılan iddiaların ardından Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı, kendisinin herhangi bir fon alım-satım işlemi gerçekleştirmediğini ve bu tür bir organizasyonun içerisinde bulunmadığını söyledi.

Sandal açıklamasında, “Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır” ifadelerini kullandı.

“32 YILDIR TEK GELİRİM MÜZİKTİR”

Mustafa Sandal açıklamasında gelir kaynağına da dikkat çekti.

Sanatçı, 32 yıldır tek gelirinin müzik olduğunu belirterek, kamuoyunun fon soruşturması konusundaki hassasiyetini paylaştığını ifade etti.

Sandal ayrıca eşi Melis Sandal ve avukatı tarafından konuya ilişkin gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi.

SANDAL’IN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Mustafa Sandal’ın açıklaması, eşinin adının fon soruşturması kapsamında gündeme gelmesinin ardından geldi.

Sandal, doğrudan kendisiyle ilgili herhangi bir fon işlemi veya organizasyonunun söz konusu olmadığını belirtirken, Melis Sandal cephesi de hakkındaki milyarlarca liralık çıkış ve kazanç iddialarını reddediyor.

Bu nedenle soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar ile tarafların savunmalarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

FON SORUŞTURMASINDA SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda kişi ve işlem mercek altına alınmış durumda.

Melis Sandal’ın isminin de gündeme gelmesiyle birlikte soruşturma magazin dünyasında da geniş yankı buldu. Ancak kamuoyuna yansıyan iddiaların önemli bir bölümünün henüz resmi makamlar tarafından kişi ve tutar bazında kesinleşmiş bilgiler olarak açıklanmadığı görülüyor.

Önümüzdeki süreçte yapılacak resmi incelemeler, iddiaların kapsamının ve söz konusu para hareketlerinin hukuki niteliğinin netleşmesinde belirleyici olacak.

Mustafa Sandal ise yaptığı açıklamayla kendisinin fon işlemleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını vurgulayarak, “Benim alnım ak” sözleriyle kamuoyuna mesaj verdi.