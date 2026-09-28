MEB 81 ilde düğmeye bastı! Kütüphane kafe ve deneme kulüplerine kötü haber

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), farklı isimler altında izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti yürüttüğü değerlendirilen işletmelere yönelik denetimleri artırıyor. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla, il ve ilçelerde kapsamlı saha taraması yapılması talimatı verildi.

Denetimlerde özellikle “kütüphane”, “kütüphane istasyonu”, “kafe”, “kütüphane kafe” ve “deneme kulübü” gibi adlarla faaliyet gösteren işletmeler mercek altına alınacak. MEB, işletmelerin tabelasından bağımsız olarak fiilen eğitim hizmeti verip vermediğinin tespit edilmesini istiyor.

SAHA TARAMALARI CADDE VE SOKAKLARDA YAPILACAK

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yazısına göre il millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda il ve ilçe müdürlükleri tarafından kapsamlı taramalar gerçekleştirilecek.

Ekipler sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokakları inceleyerek, farklı bir ticari faaliyet görüntüsü altında eğitim ve öğretim hizmeti sunan işletmeleri tespit edecek.

Yapılan incelemelerde izinsiz eğitim faaliyeti bulunduğunun belirlenmesi halinde durum tutanak altına alınacak ve ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatılacak.

KÜTÜPHANE KAFE VE DENEME KULÜPLERİ DE İNCELENECEK

Bakanlığın yazısında özellikle bazı işletmelerin farklı isimler kullanarak eğitim faaliyeti yürüttüğüne ilişkin bilgilere dikkat çekildi.

Bu kapsamda “kütüphane”, “kütüphane istasyonu”, “kafe”, “kütüphane kafe” ve “deneme kulübü” gibi isimlerle faaliyet gösteren işletmelerin, fiilen eğitim hizmeti verip vermediği araştırılacak.

MEB ayrıca internet ortamındaki incelemelerde de bazı işletmelerin eğitim faaliyeti yürüttüğüne yönelik bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

RUHSATSIZ EĞİTİM FAALİYETİNE 20 KAT CEZA

Denetimlerde izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti yürüttüğü tespit edilen işletmeleri önemli yaptırımlar bekliyor.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, gerekli kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadan eğitim-öğretim faaliyeti yürüten kişi veya işletmelere brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası uygulanıyor.

Bununla birlikte söz konusu yerlerin valilikler tarafından kapatılması öngörülüyor.

MEB’E RAPORLAMA İÇİN SON TARİH 1 KASIM

Bakanlık, illerde yapılacak taramaların en kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Saha çalışmalarında tespit edilen işletmeler ve yapılan işlemler, daha önce illere gönderilen “İzinsiz Eğitim, Öğretim ve Barınma Faaliyeti Durum Tespit Raporu” doğrultusunda kayıt altına alınacak.

İllerde yürütülen çalışmaların sonuçlarının 1 Kasım 2026’ya kadar Millî Eğitim Bakanlığına bildirilmesi gerekiyor.

DENETİMİN ODAĞINDA İZİNSİZ EĞİTİM FAALİYETİ VAR

MEB’in düzenlemesinin doğrudan belirli bir işletme türünü veya “kütüphane kafe” adı taşıyan tüm işletmeleri kapsamadığı, esas ölçütün izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülüp yürütülmediği olduğu görülüyor.

Dolayısıyla yalnızca “kütüphane”, “kafe” veya benzeri bir isim taşıması tek başına yaptırım nedeni değil. Denetimlerde işletmenin fiilen Bakanlığın iznine tabi bir eğitim faaliyeti yürütüp yürütmediği değerlendirilecek.

MEB’in 81 ile gönderdiği talimatla birlikte özellikle öğrencilerin eğitim aldığı veya eğitim hizmeti aldığı belirtilen ruhsatsız işletmelere yönelik saha denetimlerinin önümüzdeki dönemde yoğunlaştırılması bekleniyor.