Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası!

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
65 views
05 Mayıs 2023 - 17:31

2022 Ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu kısa sürdü. 8 ayda kararı alan çiftin boşanma tarihi belli oldu. Adalar Adliyesi’nde görülecek dava ile boşanacak olan çiftle ilgili şaşırtan iddialar gündeme geldi. Engin Akyürek detayı herkesi şoke etti. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde son yaşananlar…

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 1

Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un mutluluğu kısa sürdü.

115

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 2

Evliliklerinin 8. ayında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz haftalarda ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

215

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 3

Birbirinden hiçbir talepte bulunmayan çiftin boşanma detayları belli oldu.

315

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 4

Anlaşmalı olarak yollarını ayıracak ikili, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00’da Adalar Adliyesi’nde boşanacak.

415

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 5

Çift haklarında çıkan ihanet iddiasını ise kesin bir dille yalanlamıştı.

515

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 6

Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

615

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 7

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada’daki Adalar Adliyesi’nde yapılacak olan boşanma davasıyla gündemdeyken, konuya ilişkin Ebru Şancı şoke eden bir iddiada bulundu.

715

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 8

Ebru Şancı şu ifadeleri kullandı:

815

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 9

Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek’ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp bana söyledi.

915

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 10

İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii.

1015

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 11

Bircan Bali ise konuya ilişkin “Çok üzücü. Bir iddiadan bahsediyor Ebru ama kötü” diyerek yorum yaptı.

1115

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 12

İki isimden herhangi bir açıklama gelmedi.

1215

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 13

InStyle dergisinin yeni sayısına konuk olan Demet Özdemir, “Sevgi, aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor değil mi? Sence neden yürütülemiyor ilişkiler?” sorusuna yanıt vermişti.

1315

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 14

İlişkilerin vakti geldiğinde bittiğini söyleyen güzel oyuncu, “Şu aralar bu soruyu soracağın en son insan olabilirim. Yine de arkadaşlarımın da kendi ilişkilerimden de birkaç şey söyleyebilirim. Bana göre, ‘Yürütülemiyor’ diye bir şey yok aslında. Basite indirgediğimi düşünme ama insanın hayatında anlaştığı işlerin bölüm sayısı da dostlukları da ilişkileri de aslında bir yolculuk. Bir yere kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyor, gayret ediyorsun ve vakti bittiğinde vedalaşıyorsun. Gerçekçi biriyim, vadesel bakıyorum. O yüzden, ‘Neden yürütülemiyor?’ değil, ‘Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde sonlanıyor’ diyorum.” demişti.

1415

Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası! Daha boşanmadan… - Sayfa 15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pepe’den ‘ırkçılık’ suçlaması! ‘Bu kabul edilemez, hakem duydu ama…’Pepe’den ‘ırkçılık’ suçlaması! ‘Bu kabul edilemez, hakem duydu ama…’
Demirören’in Ziraat borçlarında flaş gelişme!Demirören’in Ziraat borçlarında flaş gelişme!
Adana Saimbeyli merkezli deprem oldu. AFAD büyüklüğünü açıkladıAdana Saimbeyli merkezli deprem oldu. AFAD büyüklüğünü açıkladı
‘Türkiye’nin altın talebi’ ile ilgili flaş açıklama! ‘Olağanüstü seviyelerde…’‘Türkiye’nin altın talebi’ ile ilgili flaş açıklama! ‘Olağanüstü seviyelerde…’
Benzine indirim geliyor! Yeni fiyatlar ne olacak?Benzine indirim geliyor! Yeni fiyatlar ne olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den taciz itirafı! ‘Onun bunun yatağından geçmezsen…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan muhalefete ‘slogan’ çıkışı: Hesabını sormak lazım!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: İstanbul’un nüfusu 5 yılda 2.5 milyon azalacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pepe’den ‘ırkçılık’ suçlaması! ‘Bu kabul edilemez, hakem duydu ama…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirören’in Ziraat borçlarında flaş gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adana Saimbeyli merkezli deprem oldu. AFAD büyüklüğünü açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Türkiye’nin altın talebi’ ile ilgili flaş açıklama! ‘Olağanüstü seviyelerde…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tesla zam yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzine indirim geliyor! Yeni fiyatlar ne olacak?
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !