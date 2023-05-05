Demet Özdemir hakkında olay Engin Akyürek iddiası!

2022 Ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un mutluluğu kısa sürdü. 8 ayda kararı alan çiftin boşanma tarihi belli oldu. Adalar Adliyesi’nde görülecek dava ile boşanacak olan çiftle ilgili şaşırtan iddialar gündeme geldi. Engin Akyürek detayı herkesi şoke etti. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinde son yaşananlar…

Uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un mutluluğu kısa sürdü.

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Evliliklerinin 8. ayında kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz haftalarda ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

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Birbirinden hiçbir talepte bulunmayan çiftin boşanma detayları belli oldu.

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Anlaşmalı olarak yollarını ayıracak ikili, 8 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00’da Adalar Adliyesi’nde boşanacak.

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Çift haklarında çıkan ihanet iddiasını ise kesin bir dille yalanlamıştı.

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Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, “Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada’daki Adalar Adliyesi’nde yapılacak olan boşanma davasıyla gündemdeyken, konuya ilişkin Ebru Şancı şoke eden bir iddiada bulundu.

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Ebru Şancı şu ifadeleri kullandı:

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Çok yakın bir kız arkadaşına Engin Akyürek’ten çok hoş bir adam olduğunu, etkilendiğini söylediği iddiasını biri arayıp bana söyledi.

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İki kişinin bildiği sır değildir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bunların hepsi bir iddia tabii.

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Bircan Bali ise konuya ilişkin “Çok üzücü. Bir iddiadan bahsediyor Ebru ama kötü” diyerek yorum yaptı.

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İki isimden herhangi bir açıklama gelmedi.

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InStyle dergisinin yeni sayısına konuk olan Demet Özdemir, “Sevgi, aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor değil mi? Sence neden yürütülemiyor ilişkiler?” sorusuna yanıt vermişti.

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İlişkilerin vakti geldiğinde bittiğini söyleyen güzel oyuncu, “Şu aralar bu soruyu soracağın en son insan olabilirim. Yine de arkadaşlarımın da kendi ilişkilerimden de birkaç şey söyleyebilirim. Bana göre, ‘Yürütülemiyor’ diye bir şey yok aslında. Basite indirgediğimi düşünme ama insanın hayatında anlaştığı işlerin bölüm sayısı da dostlukları da ilişkileri de aslında bir yolculuk. Bir yere kadar en iyi şekilde götürmeye çalışıyor, gayret ediyorsun ve vakti bittiğinde vedalaşıyorsun. Gerçekçi biriyim, vadesel bakıyorum. O yüzden, ‘Neden yürütülemiyor?’ değil, ‘Her şey olması gerektiği zamanda, olması gerektiği şekilde sonlanıyor’ diyorum.” demişti.