Fon soruşturması sonrası eski defter açıldı! Yeşim Salkım’dan olay paylaşım

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın adının sermaye piyasası soruşturması kapsamında gündeme gelmesinin ardından, şarkıcı Yeşim Salkım’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Salkım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2009 yılında Bodrum’da yaşadığını öne sürdüğü bir olayı yeniden gündeme taşıdı. Salkım, Sütşurup ailesine yönelik çeşitli iddialarda bulunarak o dönemde kendisine verildiğini söylediği “barter çeki” ve 500 bin doların akıbetini sordu.

FON SORUŞTURMASINDA MELİS SÜTŞURUP SANDAL’IN ADI GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Melis Sütşurup Sandal’ın mal varlığına tedbir uygulandığı kamuoyuna yansıdı.

Ayrıca çeşitli haberlerde, Sütşurup Sandal adına toplam 11 milyar 515 milyon 633 bin 569 TL çıkış ve 2 milyar 119 milyon 693 bin 938 TL kâr kaydı bulunduğu ileri sürüldü. Ancak bu ayrıntılı rakamların kamuya açık resmi bir savcılık, SPK veya MKK açıklamasıyla doğrulandığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

Sandal cephesinden yapılan açıklamalarda ise söz konusu iddiaların reddedildiği, fon sürecinde haksız kazanç sağlanmadığı ve mağduriyet yaşandığı belirtildi. Mustafa Sandal da soruşturmayla ilgili olarak kendisinin konuyla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

YEŞİM SALKIM ESKİ BİR OLAYI GÜNDEME TAŞIDI

Gelişmelerin ardından Yeşim Salkım, 2009 yılında Bodrum’da yaşadığını belirttiği olay nedeniyle Sütşurup ailesine yönelik sert ifadeler kullandı.

Salkım, paylaşımında kendi evinin satın alınmasının ardından iki gün içerisinde başka bir kişiye satıldığını öne sürerek, kendisine verilen barter çekinin ne olduğunu ve o dönemin parasıyla 500 bin doların nerede olduğunu sordu.

Salkım ayrıca paylaşımında Melis Sütşurup Sandal’ın ailesinden bazı kişilerin yanı sıra Salih Yiğiner ve İsa Mert’in de isimlerini zikretti.

“500 BİN DOLAR NEREDE?”

Salkım, sosyal medya paylaşımında yaşadığını ileri sürdüğü olayın yıllardır kendisi açısından kapanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2009 yılında Bodrum’daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?”

Salkım ayrıca eski dostu Mustafa Sandal ile yıllardır görüşmemesine de değinerek, aralarındaki ilişkinin neden bozulduğunu şimdi daha iyi anladığını düşündüğünü söyledi.

“UMARIM YAKALANIR VE HAK ETTİĞİNİZ CEZAYI ALIRSINIZ”

Salkım, paylaşımının devamında 2009 yılından bu yana yaşadığını belirttiği mağduriyete ilişkin sert ifadeler kullandı.

Şarkıcı, olayın yeniden araştırılmasını isterken ilgili kişilerin hukuki süreç kapsamında hesap vermesi gerektiğini savundu. Salkım ayrıca yetkililere çağrıda bulunarak geçmişte yaşadığını öne sürdüğü olayın yeniden incelenmesini istedi.

İDDİALARIN HUKUKİ DURUMU NE?

Yeşim Salkım’ın gündeme getirdiği 2009 yılına ilişkin iddialar, onun kendi anlatımına dayanıyor. Kamuya açık kaynaklarda bu iddiaların tamamının kesinleştiğini gösteren yeni bir mahkeme kararı veya resmi soruşturma sonucu bulunmuyor.

Fon soruşturması ise ayrı bir hukuki süreç olarak devam ediyor. Melis Sütşurup Sandal hakkında kamuoyuna yansıyan soruşturma bilgileri ile Yeşim Salkım’ın geçmişe ilişkin iddialarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler hem devam eden sermaye piyasası soruşturmasına hem de Salkım’ın gündeme taşıdığı 2009 yılındaki Bodrum evine ilişkin iddialara çevrildi.