Feyza Altun’dan olay ayrılık! Eşini aldatmakla suçladı, mesajları ifşa etti

Avukat Feyza Altun, uzun yıllara dayanan ilişkisi ve 2021 yılında evlendiği eşi İlker Sungurlar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Özel hayatına ilişkin sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Altun, ayrılığın ardından bazı mesajlaşmaları da kamuoyuyla paylaştı.

Altun, paylaştığı mesajların Sungurlar’a ait olduğunu belirterek eşinin yaklaşık iki aydır başka bir kadınla görüştüğünü ve kendisini bu süreçte aldattığını iddia etti. Yaşadığı hayal kırıklığını sert ifadelerle anlatan Altun’un paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

YILLARA DAYANAN İLİŞKİ SONA ERDİ

Feyza Altun ile İlker Sungurlar’ın ilişkisi yaklaşık 10 yıl öncesine uzanıyordu. Çift, uzun süren birlikteliklerinin ardından 25 Ekim 2021 tarihinde evlenmişti.

Ancak çiftin ilişkisi yıllar içinde yalnızca evlilikle değil, ayrılık ve barışmalarla da gündeme geldi. Daha önce de ilişkilerinde sorunlar yaşayan ikili, bir süre ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelmişti.

Son gelişmeyle birlikte Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı.

“BİR KARI BULMUŞ, 2 AY OLMUŞ”

Ayrılığın ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Altun, eşinin yaklaşık iki aydır başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Altun, paylaştığı mesajların üzerine yaptığı yorumda, eşinin kendisini ikna etmeye çalıştığını belirterek sert ifadeler kullandı.

“Bir karı bulmuş, 2 ay olmuş. Bana diyor ki ‘Ben yoluma bakmadım.’ Bir de hâlâ beni ikna etmeye çalışıyor. Adam gibi ‘Benim hayatımda biri var’ de.” ifadelerini kullandı.

MESAJLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Feyza Altun, ayrılığın ardından Sungurlar’a ait olduğunu belirttiği bazı mesajlaşmaların ekran görüntülerini de yayınladı.

Altun, bu mesajlar üzerinden yaklaşık iki ay boyunca kandırıldığını düşündüğünü ifade etti. Paylaşımlarında, eşiyle bu süreçte görüşmeye devam ettiğini ve yaşananları sonradan öğrendiğini öne sürdü.

Altun’un bir başka paylaşımında ise ilişkinin içinde tutulmaya çalışıldığını ancak aynı zamanda başka bir ilişkinin sürdürüldüğünü iddia ederek tepkisini dile getirdi.

“BENİ BÖYLE BÖYLE İKİ AY KANDIRDI”

Altun’un paylaşımlarında en çok dikkat çeken ifadelerden biri de “Beni böyle böyle iki ay kandırdı, ben de inandım” sözleri oldu.

Avukat Altun, yaşanan süreçte kendisine söylenenlerle gerçek durumun birbirinden farklı olduğunu öne sürerek hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla ayrılığın perde arkasına ilişkin kendi anlatımını paylaşan Altun, yaşananların ardından ilişkinin artık sona erdiğini ifade etti.

“10 YILIMI VERDİĞİM ADAM İLİŞKİMİZİ BÖYLE BİTİRDİ”

Feyza Altun, İlker Sungurlar ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınladı.

Fotoğrafın üzerine duygusal ifadeler yazan Altun, yaklaşık 10 yılını verdiği ilişkinin bu şekilde sona ermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Altun, “On yılımı verdiğim, her şeyden çok sevdiğim adam ilişkimizi böyle bitirdi dostlar. Üstelik beni hiç sevmediğini söylemiş. Böylece bitti.” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE AYRILIP BARIŞMIŞLARDI

Feyza Altun ve İlker Sungurlar’ın ilişkisi daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Altun, 2023 yılında Sungurlar’ı sosyal medya hesabından takipten çıkarmış ve bu durum çiftin evliliğinde sorun olduğu iddialarına yol açmıştı. O dönem Altun, evliliklerinde sorunlar yaşandığını ancak ilişkilerini düzeltmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Çift daha sonra boşanmış ve yaklaşık altı ay ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya gelmişti.

2024 yılında ilişkilerine yeniden şans veren çift, bir dönem ikinci bir başlangıç yaptıklarını ve yeniden evlenmek istediklerini de dile getirmişti.

NİKAHLARINI EKREM İMAMOĞLU KIYMIŞTI

Feyza Altun ile İlker Sungurlar’ın 25 Ekim 2021’de gerçekleşen nikah töreni de geçmişte gündeme gelmişti.

Çiftin nikahını dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıymıştı. İmamoğlu’nun nikah töreninin ardından çifte hediye olarak “Nutuk” verdiği de dönemin haberlerine yansımıştı.

Bu nedenle Altun ile Sungurlar’ın evliliğinin sona ermesi, geçmişteki nikah töreninin de yeniden hatırlanmasına neden oldu.

SUNGURLAR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA YOK

Feyza Altun’un paylaşımlarında yer alan aldatma iddiaları sosyal medyada geniş yankı bulurken, İlker Sungurlar’ın söz konusu iddialara ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle Altun’un paylaşımlarında dile getirdiği aldatma iddiaları, şu aşamada taraflardan birinin açıklamasına dayalı iddialar olarak değerlendiriliyor.

Uzun yıllara yayılan ilişkilerinin ardından gelen ayrılık açıklaması ve sosyal medyada paylaşılan mesajlar, magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi.