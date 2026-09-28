Altın fiyatlarında yeni tablo! Gram altın 6 bin 588 lirayı gördü

Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında bulunurken, altın fiyatları haftaya düşüş eğilimiyle başladı.

Ons altın yeni haftanın ilk gününe 4 bin 182 dolar seviyesinden başlarken, yurt içinde gram altın 6 bin 588 liraya kadar yükseldi. Gram altının alış fiyatı 6 bin 529 lira, satış fiyatı ise 6 bin 588 lira olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik özellikle yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği gram ve çeyrek altında belirgin şekilde hissediliyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 500 LİRA SINIRININ ÜZERİNDE

Yeni haftaya 6 bin 500 liranın üzerinde başlayan gram altın, piyasadaki yüksek seviyesini koruyor.

Gram altının alış fiyatı 6 bin 529 lira, satış fiyatı ise 6 bin 588 lira seviyesinde bulunuyor. Böylece vatandaşların fiziki altın alımında takip ettiği satış fiyatı 6 bin 500 liranın üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Altın fiyatlarının seyri üzerinde ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketlilik de etkili oluyor. Yurt içindeki yatırımcılar bu nedenle hem küresel altın fiyatlarını hem de döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından izliyor.

ÇEYREK ALTIN 11 BİN LİRAYI AŞTI

Düğün ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altında da yüksek fiyat seviyesi devam ediyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 943 lira, satış fiyatı ise 11 bin 166 lira olarak kaydedildi.

Böylece çeyrek altının satış fiyatı 11 bin liranın üzerindeki seyrini sürdürdü. Altın fiyatlarındaki yükselişin son dönemde özellikle küçük yatırımcıların ve düğün sezonunda altın alımı yapan vatandaşların bütçesine yansıması dikkat çekiyor.

CUMHURİYET ALTINI 45 BİN LİRAYI GEÇTİ

Cumhuriyet altınında da 45 bin lira seviyesi aşıldı.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 45 bin 41 lira, satış fiyatı ise 45 bin 496 lira oldu.

Yarım altın ise 21 bin 886 liradan alınırken 22 bin 333 liradan satılıyor.

Tam altının alış fiyatı 44 bin 220 lira, satış fiyatı ise 44 bin 667 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının farklı türlerinde alış ve satış fiyatları arasındaki fark da yatırımcıların işlem yaparken dikkate aldığı unsurlar arasında yer alıyor.

22 AYAR BİLEZİKTE SON DURUM

Takı ve yatırım amacıyla kullanılan 22 ayar bilezikte de fiyatlar yüksek seviyesini koruyor.

22 ayar bileziğin alış fiyatı 6 bin 128 lira, satış fiyatı ise 6 bin 190 lira olarak listelendi.

14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 813 lira, satış fiyatı 3 bin 852 lira seviyesinde bulunurken, 18 ayar altının alış fiyatı 4 bin 889 lira, satış fiyatı ise 4 bin 938 lira oldu.

GÜMÜŞTE 97 LİRA SEVİYESİ

Değerli metaller arasında altının yanı sıra gümüş piyasasındaki hareketlilik de takip ediliyor.

Gümüşün alış fiyatı 97,01 lira, satış fiyatı ise 97,05 lira seviyesinde bulunuyor.

Gümüş fiyatlarının da küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar hareketleri ve değerli metallere yönelik yatırım talebinden etkilendiği belirtiliyor.

DOLAR 48,98 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

Döviz piyasasında da yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik yaşanıyor.

Dolar güne yüzde 0,11 yükselişle 48,9848 lira seviyesinden başladı.

Diğer önemli para birimlerinde ise euro 55,8341 lira, sterlin ise 64,9076 lira seviyesinde işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, özellikle ons altın ile birlikte gram altının yurt içindeki fiyatlamasında yakından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor.

BRENT PETROLDE YÜKSELİŞ

Enerji piyasasında ise yükseliş öne çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,19 artışla 107,65 dolar seviyesine yükseldi.

Ham petrolün fiyatı da yüzde 2,06 yükselerek 94,32 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilikte küresel arz-talep dengesi, jeopolitik gelişmeler ve enerji piyasalarına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

BITCOIN GERİLEDİ

Kripto para piyasasında ise haftanın ilk gününde Bitcoin’de düşüş görüldü.

Piyasanın en fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, yüzde 1,66 değer kaybederek 83 bin 88,6 dolar seviyesine geriledi.

Kripto para piyasasında yatırımcıların küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri de yakından takip ettiği görülüyor.

PİYASALARDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın, döviz, petrol ve kripto para piyasalarında farklı yönlerde hareketlilik yaşanıyor.

Ons altındaki seyir, dolar/TL kuru ve küresel piyasalardaki gelişmeler, gram altın fiyatının yönü açısından önemini koruyor. Özellikle Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler ile jeopolitik gelişmelerin değerli metaller üzerindeki etkisi yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Yurt içinde ise gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarının fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.