ÜMİT ÖZDAĞ HASTANEYE SEVK EDİLDİ!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan “MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etme” davasının ilk duruşmasına sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ’ın hastaneye sevk edildiği ve bu nedenle duruşmada yer almadığı açıklandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, hem sanık Ümit Özdağ hem de avukatları katılmadı. Mahkeme heyeti, savunma avukatlarının mazeret dilekçesini kabul ederek, duruşmayı 8 Temmuz 2025 tarihine erteledi.

HAKKINDA 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ’ın 26 Şubat 2020 tarihinde TBMM’de düzenlediği bir basın toplantısında, Libya’da şehit olan MİT mensuplarının kimlik, görev ve faaliyet bilgilerini kamuoyuyla paylaşarak Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’na aykırı davrandığı belirtildi.

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmış, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilememesinin ardından ise dava süreci başlatılmıştı.

2937 SAYILI KANUNA AYKIRI DAVRANIŞ

İddianamede, Özdağ’ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu’nun 27/2 maddesi ile TCK 53. madde kapsamında, “görevdeki MİT mensuplarının kimlik ve faaliyet bilgilerini ifşa etmekten” 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı vurgulandı.

HUKUKİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ümit Özdağ’ın sağlık durumu ve davanın siyasi yansımaları, kamuoyu ve siyasi çevrelerce yakından izleniyor. Özdağ cephesinden ise duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.