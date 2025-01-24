BOLU’DAKİ YANGIN FACİASI… CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SORUMLULAR YARGIYA HESAP VERECEK

BOLU’DAKİ YANGIN FACİASI… CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU ACIYI YAŞATANLAR YARGIYA HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği faciasıyla ilgili önemli açıklamalarda yer aldı. Erdoğan, “Facianın tüm ayrıntılarıyla birlikte belirlenerek gerekli soruşturmalar başlatıldı. Hata, ihmal, usulsüzlük ve açıkgözlülük sebebi olan bu acıyı yaşatanlar mutlaka yargılamaya hesap verecek” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ucuzun ardından işletme sahibi, otel çalışanları ve belediyenin kalandan oluştuğunu 14 kişinin alındığını açıkladı. Erdoğan, soruşturmanın Cumhuriyet savcıları ve başmüfettişler tarafından çok boyutlu olarak sürdürüldüğünü belirtti.

“ÜZÜNTÜ VERİCİ OLAY KARŞISINDA SİYASET DOĞRU DEĞİL”

Erdoğan, böyle acı bir olaya karşı siyasetin performansını doğru bulmadığını vurgulayarak, “Birileriyle laf dalaşına girmek, kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Ana muhalefetin 3 saatlik sağa saldırmasını esefle karşılıyoruz” dedi.

HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Faciada hayatını kaybeden 78 kişinin başsağlığı dileyen Erdoğan, bazı tören törenlerine katıldığını belirterek, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yedilerine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın,” diye kullandı.

DEPREM KONUTLARI VE YATIRIMLAR

Erdoğan, konuşmasında deprem bölgelerinde yapılan konutlar hakkında da bilgi verdi. 11 ilde 201 bin 431 bağımsız bölümün teslim edildiğini belirten Erdoğan, Malatya’daki çevre yolu ve konut projelerinin tamamlandığını ve bölge halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.