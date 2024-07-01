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Saadet Partisi’nde üçüncü aday belli oldu

Saadet Partisi’nde üçüncü aday belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Temmuz 2024 - 9:18
Saadet Partisi’nde liderlik yarışına, eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da katıldı.

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