MUSTAFA SARIGÜL’DEN ELON MUSK’A SERT ÇIKIŞ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişimin engellenmesi sonrası Sarıgül, Musk’a adeta savaş ilan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşım sonrası, hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesi siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Mahkeme kararıyla uygulanan erişim engeli kararına muhalefetten sert tepkiler gelirken, en dikkat çekici açıklamalardan biri CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den geldi.

SARIGÜL’DEN MUSK’A AÇIK MESAJ: “EL Mİ YAMAN BEL Mİ YAMAN GÖRECEĞİZ”

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Elon Musk’a hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Elon Musk, elinde bir oyuncak var diye X’te istediğini yayımlıyor, istemediğini sansürlüyorsun. Bunun hesabını sana dünya piyasalarında en ağır şekilde soracağız. Bunu unutma! El mi yaman, bel mi yaman Musk, göreceğiz…”

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Sarıgül’ün çıkışı sansür ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da alevlendirdi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun 24 Nisan 2025 tarihinde yaptığı bir paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca “suç işlemeye alenen tahrik” kapsamında resen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle mahkeme, İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli kararı verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), erişim engelinin yargı kararı doğrultusunda uygulandığını duyurarak, söz konusu paylaşımın hukuka aykırılık taşıdığı yönünde değerlendirme yapıldığını belirtti.

TEPKİLER ART ARDA GELİYOR

CHP’li isimler başta olmak üzere birçok muhalefet temsilcisi ve sosyal medya kullanıcısı bu karara tepki gösterdi. Kararın, seçim döneminde bir Cumhurbaşkanı adayının sesini kısıtlamaya yönelik bir hamle olduğu ileri sürülürken, Sarıgül’ün Elon Musk’a doğrudan yaptığı çağrı ise gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Sarıgül’ün sözleri, Türkiye’nin sosyal medya politikaları, ifade özgürlüğü ve dijital platformların tarafsızlığı konularında yeni bir tartışma sürecini başlatmış görünüyor.